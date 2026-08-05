Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द होगी स्तन कैंसर की जांच
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की आधुनिक जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। मेमोग्राफी टेस्ट मशीन खरीदने की तैयारी की जा रही है। इससे धनबाद और आसपास के जिलों की महिलाओं को कम खर्च में स्तन कैंसर की जांच की सुविधा मिलेगी। उत्तम इलाज के लिए समय पर पहचान संभव होगी।
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में जल्द ही महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की आधुनिक जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन मेमोग्राफी टेस्ट मशीन खरीदने की तैयारी में जुट गया है। मशीन उपलब्ध होने के बाद धनबाद सहित आसपास के जिलों की महिलाओं को कम खर्च में स्तन कैंसर की जांच की सुविधा मिल सकेगी। भर्ती मरीजों को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि मेमोग्राफी मशीन स्थापित होने से स्तन कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान आसान होगी और समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती चरण में बीमारी का पता चलने पर उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है।
सुविधा का लाभ
इस सुविधा का लाभ केवल धनबाद जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और आसपास के अन्य जिलों से आनेवाली महिलाओं को भी मिलेगा। इससे उन्हें महंगे निजी केंद्रों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
मशीन की खरीद प्रक्रिया
अस्पताल प्रबंधन ने मशीन की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाला है। अधिकारियों की मानें तो औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अस्पताल में मेमोग्राफी जांच सेवा शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टरों का मानना है कि यह सुविधा क्षेत्र की महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी और स्तन कैंसर की समय पर पहचान व उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कम खर्च पर हो सकेगी जांच
अभी धनबाद में मेमोग्राफी जांच के लिए मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। वहां जांच के लिए दो हजार से सात हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। अधिक लागत के कारण कई महिलाएं समय पर जांच नहीं करा पातीं, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने पर मरीजों को काफी कम शुल्क पर जांच उपलब्ध कराई जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
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