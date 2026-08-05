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Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द होगी स्तन कैंसर की जांच

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की आधुनिक जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। मेमोग्राफी टेस्ट मशीन खरीदने की तैयारी की जा रही है। इससे धनबाद और आसपास के जिलों की महिलाओं को कम खर्च में स्तन कैंसर की जांच की सुविधा मिलेगी। उत्तम इलाज के लिए समय पर पहचान संभव होगी।

Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द होगी स्तन कैंसर की जांच

Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में जल्द ही महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की आधुनिक जांच सुविधा शुरू होने जा रही है। अस्पताल प्रबंधन मेमोग्राफी टेस्ट मशीन खरीदने की तैयारी में जुट गया है। मशीन उपलब्ध होने के बाद धनबाद सहित आसपास के जिलों की महिलाओं को कम खर्च में स्तन कैंसर की जांच की सुविधा मिल सकेगी। भर्ती मरीजों को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि मेमोग्राफी मशीन स्थापित होने से स्तन कैंसर की शुरुआती अवस्था में पहचान आसान होगी और समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती चरण में बीमारी का पता चलने पर उपचार की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है।

सुविधा का लाभ

इस सुविधा का लाभ केवल धनबाद जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा और आसपास के अन्य जिलों से आनेवाली महिलाओं को भी मिलेगा। इससे उन्हें महंगे निजी केंद्रों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

मशीन की खरीद प्रक्रिया

अस्पताल प्रबंधन ने मशीन की खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाला है। अधिकारियों की मानें तो औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अस्पताल में मेमोग्राफी जांच सेवा शुरू कर दी जाएगी। डॉक्टरों का मानना है कि यह सुविधा क्षेत्र की महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी और स्तन कैंसर की समय पर पहचान व उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कम खर्च पर हो सकेगी जांच

अभी धनबाद में मेमोग्राफी जांच के लिए मरीजों को निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है। वहां जांच के लिए दो हजार से सात हजार रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। अधिक लागत के कारण कई महिलाएं समय पर जांच नहीं करा पातीं, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने पर मरीजों को काफी कम शुल्क पर जांच उपलब्ध कराई जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कौन सी नई जांच सुविधा शुरू होने जा रही है?
धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की आधुनिक जांच सुविधा शुरू होने जा रही है।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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