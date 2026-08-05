Dhanbad News: स्टेशन व ट्रेनों पर तीन साल से चुरा रहा था फोन, आरपीएफ ने पकड़ा
Dhanbad News: धनबाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का जो तीन वर्षों से स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल चुराने का काम कर रहा था, को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। श्रावणी मेला के दौरान उसने एक यात्री का मोबाइल चुराया, लेकिन आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक और चुराया हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ।
Dhanbad News: धनबाद। धनबाद स्टेशन और ट्रेनों पर तीन वर्षों से एक नाबालिग लड़का मोबाइल चोरी कर रहा था। मंगलवार को श्रावणी मेला में जा रहे यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाते हुए उसने आसनसोल-वाराणसी एक्सप्रेस से एक यात्री का मोबाइल उड़ा लिया। ट्रेन से उतरते ही आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की उम्र 17 साल है और वह पश्चिम बंगाल के नियामतपुर कुल्टी के राधानगर बजरंगबली मंदिर के पास का रहने वाला है। उसके पास से आरपीएफ ने प्रधानखंता के यात्री कृष्णा नोनिया से चुराए गए मोबाइल के साथ एक अन्य मोबाइल बरामद किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।