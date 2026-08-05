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Dhanbad News: स्टेशन व ट्रेनों पर तीन साल से चुरा रहा था फोन, आरपीएफ ने पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का जो तीन वर्षों से स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल चुराने का काम कर रहा था, को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। श्रावणी मेला के दौरान उसने एक यात्री का मोबाइल चुराया, लेकिन आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक और चुराया हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ।

Dhanbad News: स्टेशन व ट्रेनों पर तीन साल से चुरा रहा था फोन, आरपीएफ ने पकड़ा

Dhanbad News: धनबाद। धनबाद स्टेशन और ट्रेनों पर तीन वर्षों से एक नाबालिग लड़का मोबाइल चोरी कर रहा था। मंगलवार को श्रावणी मेला में जा रहे यात्रियों की भीड़ का फायदा उठाते हुए उसने आसनसोल-वाराणसी एक्सप्रेस से एक यात्री का मोबाइल उड़ा लिया। ट्रेन से उतरते ही आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया। आरोपी की उम्र 17 साल है और वह पश्चिम बंगाल के नियामतपुर कुल्टी के राधानगर बजरंगबली मंदिर के पास का रहने वाला है। उसके पास से आरपीएफ ने प्रधानखंता के यात्री कृष्णा नोनिया से चुराए गए मोबाइल के साथ एक अन्य मोबाइल बरामद किया है।

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