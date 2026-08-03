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Dhanbad News: डोमनपुर में हादसे में मिनी ट्रक का चालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर में रविवार को एक मिनी ट्रक का चालक घायल हो गया। चालक राजू पासवान पटना से कुर्सी लोड करके आसनसोल जा रहा था। जीटी रोड पर खड़े एक ट्रक से जोरदार टक्कर हुई, जिससे मिनी ट्रक का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने चालक को अस्पताल भेजा।

Dhanbad News: डोमनपुर में हादसे में मिनी ट्रक का चालक घायल

Dhanbad News: राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर स्थित जीटी रोड पर रविवार की दोपहर एक हादसे में मिनी ट्रक का चालक घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मिनी ट्रक संख्या डब्लूबी 19 एच 4659 का चालक राजू पासवान पटना से कुर्सी लोड कर आसनसोल जा रहा था। इसी दौरान डोमनपुर के समीप जीटी रोड पर दिल्ली-कोलकाता लेन में पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी ट्रक का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गया। घटना की सूचना पर आसपास के लोग दौड़े और चालक को बाहर निकाला।

राजगंज पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को इलाज के लिए भेजा। साथ ही जीटी रोड पर यातायात सामान्य कराया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है।

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