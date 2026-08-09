Dhanbad News: शिविर में 151 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य
Dhanbad News: धनबाद में रविवार को कोलफील्ड गुजराती समाज और बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का लक्ष्य 151 यूनिट रक्त संग्रह करना है, जिसे थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की है।
Dhanbad News: धनबाद। बैंक मोड़ चैंबर भवन में रविवार को कोलफील्ड गुजराती समाज एवं बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मेगा रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आयोजकों ने सावन के पवित्र महीने में लोगों से अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की है। शिविर में कम से कम 151 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। एकत्रित रक्त थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार में उपयोग किया जाएगा। बैंकमोड़ चैंबर के अध्यक्ष प्रमोद गोयल समेत अन्य आयोजकों ने कहा है कि रक्तदान कर स्वयं स्वस्थ रहें और जरूरतमंदों को जीवनदान दें।
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