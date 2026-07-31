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Dhanbad News: एक सप्ताह में जलापूर्ति में सुधार का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: महुदा में गुरुवार को लोहापट्टी पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों और पेयजल विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। ग्रामीणों ने अनियमित जलापूर्ति और पाइपलाइन की समस्याओं को उठाया। अधिकारियों ने तीन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और जलापूर्ति को शीघ्र ठीक करने का भरोसा दिलाया।

Dhanbad News: एक सप्ताह में जलापूर्ति में सुधार का आश्वासन

Dhanbad News: महुदा। तेलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जुड़ी पेयजल समस्याओं को लेकर गुरुवार को लोहापट्टी पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों और पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। ग्रामीणों ने बताया कि मोदीडीह व बामनगोड़ा में अनियमित जलापूर्ति से लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि पारटांड़ में पाइपलाइन जाम होने के कारण पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। पेयजल व स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता अजय रजवार ने सभी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा देते हुए एक सप्ताह के भीतर मरम्मत व सुधार कार्य कर जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया। बैठक में अनंत कुमार महतो, जलसहिया पूर्णिमा देवी, शांति देवी, रेखा देवी, प्रमिला देवी, रंजीत कुमार महतो, गोपी महतो आदि मौजूद थे।

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