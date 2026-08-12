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Dhanbad News: हम चपरासी को भी सर कहते हैं, टेढ़ी बात करनी होगी तो कोई टिकेगा नहीं

By Gangesh Gunjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो में मेयर संजीव सिंह एक अधिकारी को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा सम्मानपूर्वक बात करते हैं। विवाद के दौरान, मेयर ने एक महिला के बच्चों की मौत का मामला उठाया। अंत में अधिकारी ने महिला का डिटेल मांगकर मामला शांत किया।

Dhanbad News: हम चपरासी को भी सर कहते हैं, टेढ़ी बात करनी होगी तो कोई टिकेगा नहीं

Dhanbad News: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मेयर संजीव सिंह अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। फोन पर एक अधिकारी को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सुनिए सर, मेरे बारे में पता करिएगा, मेरा नाम संजीव सिंह है। एक चपरासी भी होता है तो हम उसको सर कहकर बात करते हैं। टेढ़ा से अगर बात करना होगा तो कोई टिकेगा नहीं, ये भी आपको बता देते हैं। मेयर संजीव सिंह का यह वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मेयर एक अधिकारी से फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं।

बातचीत के दौरान मेयर कहते हैं कि हम आपसे इतना अच्छा से बात कर रहे हैं और आप हमें अंग्रेजी सीखा रहे हैं। अचानक मेयर की आवाज में तल्खी आ जाती है और फोन पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कहां बैठे हैं, बोलिए दस मिनट में आते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक महिला आई हुई है, उनके दो बच्चे मर गए हैं। मेयर ने कहा कि अगर मुझसे पहले किसी ने आपसे गलत तरीके से बात की है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे फटकार लगाऊंगा। इस गर्मागर्म बहस के बाद अधिकारी ने मेयर से उस महिला का डिटेल भेजने को कहा तो मामला शांत हो गया।

Gangesh Gunjan

लेखक के बारे में

Gangesh Gunjan

शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।


पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।


विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू

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