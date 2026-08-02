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Dhanbad News: बलियापुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बलियापुर के प्रखंड कार्यालय में जिला परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई, आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी के अनुसार, शिविर में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

Dhanbad News: बलियापुर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने उमड़ी भीड़

Dhanbad News: बलियापुर। प्रखंड कार्यालय में शनिवार को जिला परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर शिविर लगाया गया। शिविर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होते ही आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी का कहना है कि शिविर में 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। जिसकी जांच कर ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

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