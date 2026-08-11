Dhanbad News: स्कूलों में पौधे लगाएं, धरती को हरियाली से सजाएं
Dhanbad News: जिले के विभिन्न प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में पौधारोपण किया गया। डीसी आदित्य रंजन व डीडीसी सन्नी राज ने स्कूलों का दौरा किया और शिक्षकों की सराहना की। उनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वच्छ शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। छात्रों ने पौधरोपण की शपथ ली।
Dhanbad News: जिले के विभिन्न प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में सोमवार को बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। अभियान सफल बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिन्होंने अपने आवंटित विद्यालयों में अपनी देखरेख में पौधारोपण कराया। डीसी आदित्य रंजन व डीडीसी सन्नी राज ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय, प्लस टू उच्च विद्यालय यादवपुर तथा प्लस टू उच्च विद्यालय नगरकियारी पहुंचकर पौधारोपण किया। स्कूलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसी ने नेताजी आवसीय विद्यालय में प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत शिक्षकों की ओर से बनाए गए टीएलएम की सराहना की। स्कूल वार्डेन उज्ज्वल तिवारी समेत शिक्षकों व बच्चों ने डीसी व डीडीसी का स्वागत किया।
पौधारोपण का उद्देश्य
डीसी ने स्कूलों को निर्देश दिया कि संपूर्ण रूप से साफ सफाई रखें। नो कॉस्ट, लो कॉस्ट नवाचारों और प्रयासों का जायजा लिया तथा आवश्यक मार्गदर्शन व निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कहा कि इस हरित पहल और निरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वतंत्रता दिवस से पूर्व विद्यालयों में स्वच्छ व शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है।
छात्रों की भागीदारी
छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण को हरा-भरा और सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक रूप से पौधरोपण की शपथ ली। सभी ने प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने तथा इसकी पूर्ण देखभाल करने का संकल्प लिया। वहीं डीएसई शालिनी डुंगडुंग ने वरीय बुनियादी मध्य विद्यालय जगजीवन नगर पहुंचकर पौधरोपण किया। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक अनूप कुमार बाजपेयी, राजेश पांडेय समेत अन्य मौजूद थे। डीईओ अभिषेक झा मध्य विद्यालय बरटांड़, नया प्राथमिक विद्यालय मुरली नगर, पांड्रा कनाली समेत अन्य स्कूल गए। प्रखंड स्तर पर भी अधिकारियों ने निर्धारित स्कूलों में पहुंचकर पौधरोपण किया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Watts
शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।
शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।
विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
- प्रतियोगिता परीक्षाओं के अपडेट
- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
- कौशल विकास आधारित शिक्षा
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