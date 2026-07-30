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Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर महारानी मंदिर में भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास में श्री श्री महारानी मंदिर सेवा समिति ने गुरुपूर्णिमा के अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए धार्मिक और जनसेवा के कार्य जारी रखने का वादा किया।

Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर महारानी मंदिर में भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Dhanbad News: कतरास। श्री श्री महारानी मंदिर सेवा समिति, नदी किनारे के तत्वावधान में बुधवार को गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में महाभंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। समिति सदस्यों ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया। समिति ने सभी श्रद्धालुओं व सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में भी धार्मिक एवं जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मौके पर बबलू विश्वकर्मा, संतोष सोनी, शशि सर, बाशु शर्मा, पिंटर शर्मा, लालजी जायसवाल, चंद्रशेखर साव, पुनीत तिवारी, अमन साव सहित अन्य उपस्थित थे।

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