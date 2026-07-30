Dhanbad News: गुरु पूर्णिमा पर महारानी मंदिर में भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
Dhanbad News: कतरास में श्री श्री महारानी मंदिर सेवा समिति ने गुरुपूर्णिमा के अवसर पर महाभंडारे का आयोजन किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार जताते हुए धार्मिक और जनसेवा के कार्य जारी रखने का वादा किया।
Dhanbad News: कतरास। श्री श्री महारानी मंदिर सेवा समिति, नदी किनारे के तत्वावधान में बुधवार को गुरुपूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में महाभंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पूरे परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। समिति सदस्यों ने श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया। समिति ने सभी श्रद्धालुओं व सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में भी धार्मिक एवं जनसेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मौके पर बबलू विश्वकर्मा, संतोष सोनी, शशि सर, बाशु शर्मा, पिंटर शर्मा, लालजी जायसवाल, चंद्रशेखर साव, पुनीत तिवारी, अमन साव सहित अन्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।