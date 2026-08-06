Dhanbad News: डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई में कैंपस सेलेक्शन
Dhanbad News: धनबाद के डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई में मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कैंपस सेलेक्शन आयोजित किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में आसपास के संस्थानों के छात्र शामिल हुए। चयन के दौरान दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी मूल्यांकन और व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया गया। चयनित छात्रों को बधाई दी गई।
Dhanbad News: धनबाद। डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई धनबाद में मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कैंपस सेलेक्शन का आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया में आसपास के संस्थानों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी मूल्यांकन व व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन हुआ। चयनित छात्रों को संस्थान ने बधाई दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।