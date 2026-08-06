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Dhanbad News: डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई में कैंपस सेलेक्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई में मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कैंपस सेलेक्शन आयोजित किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में आसपास के संस्थानों के छात्र शामिल हुए। चयन के दौरान दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी मूल्यांकन और व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया गया। चयनित छात्रों को बधाई दी गई।

Dhanbad News: डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई में कैंपस सेलेक्शन

Dhanbad News: धनबाद। डीसीईटी प्राइवेट आईटीआई धनबाद में मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कैंपस सेलेक्शन का आयोजन किया गया। भर्ती प्रक्रिया में आसपास के संस्थानों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी मूल्यांकन व व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन हुआ। चयनित छात्रों को संस्थान ने बधाई दी है।

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