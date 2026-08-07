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Dhanbad News: लखनपुर रेल फाटक अब 23 तक रहेगा बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: महुदा में लखनपुर रेल फाटक बंद रखने की अवधि को बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है। खराब मौसम, बारिश और भूस्खलन के कारण आवश्यक पाइपलाइन का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका। रेलवे ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने और सहयोग करने की अपील की है।

Dhanbad News: लखनपुर रेल फाटक अब 23 तक रहेगा बंद

Dhanbad News: महुदा, प्रतिनिधि। महुदा तालगड़िया रेल पथ पर स्थित लखनपुर रेल फाटक के समीप आवश्यक पाइपलाइन बिछाने का कार्य लगातार खराब मौसम के कारण निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। इस कारण महुदा रेलवे प्रशासन ने फाटक बंद रखने की अवधि बढ़ाकर अब 23 अगस्त तक कर दी है। ज्ञात हो कि पहले रेलवे ने इस रेल फाटक को 25 जुलाई से 8 अगस्त तक बंद रखने की सूचना जारी की थी। लेकिन लगातार हो रही बारिश, प्रतिकूल मौसम और भूस्खलन के कारण कार्य प्रभावित रहा। ऐसे में जनहित एवं निर्माण कार्य की सुरक्षित और सुचारू पूर्णता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बंद अवधि में अतिरिक्त 15 दिनों का विस्तार किया है।

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस अवधि में लालबंगला लखनपुर मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। यात्रियों एवं स्थानीय लोगों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई है। रेलवे ने बताया कि इस दौरान कोल वाशरी मार्ग तथा सिंगरा बस्ती मार्ग से होकर आवागमन किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद रेल फाटक को पुनः आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

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