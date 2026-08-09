Dhanbad News: न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी में गुपचुप और आदिवासी गांव का पंडाल दिखेगा

Dhanbad News: 10 अक्तूबर को महालया के साथ दुर्गोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इसमें दो माह शेष हैं लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुर्गापूजा की लगभग सभी कमेटियों का पुर्नगठन हो गया है। इसी क्रम में शनिवार को न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी दुर्गापूजा समिति की ओर से प्रेस वार्ता कर तैयारियों को साझा किया। बताया कि समिति इस वर्ष अपना 61वां दुर्गोत्सव मनाने जा रही है। समिति के मुख्य संरक्षक कुंभनाथ सिंह, अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, महासचिव मुनेश्वर सिंह मुन्ना, संरक्षक सुदिष्टि कुमार और सोहराब खान ने बताया कि इस बार पूजा को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है।

पंडाल का अंदरुनी निर्माण गुपचुप के थीम पर और बाहरी परिसर आदिवासी गांव के थीम पर किया जाएगा। समिति का दावा है कि इस वर्ष का दुर्गोत्सव पूरे झारखंड में अपनी भव्यता और अनूठी सजावट के लिए अलग पहचान बनाएगा। तीन दिनों तक भंडारा होगा। पंडाल निर्माण अखिलेश चौहान और विद्युत सज्जा गोविंदपुर के गुड्डू लाइट को सौंपा गया है। माता की प्रतिमा गोधर के यदु पंडित बनाएंगे। पूजा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रेस वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष रत्नेश सिंह, वरीय उपाध्यक्ष संजीव पांडेय, गुलाम मुस्लिम तमन्ना, कोषाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, संगीत सिंह, विश्वजीत, भोला, दिनेश, विश्वजीत पॉल, शंभु, रोबिन, अखिलेश चौहान, अंशुमन सिंह, मधुकर, राकेश, अंकित, नितेश, प्रीतम, प्रियांशु, सुमित, रणधीर, रौनक, आरिफ, रोशन, शिवम, गोपाल, क्रिशु, चंदन मौजूद थे।