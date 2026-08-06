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Dhanbad News: डीएवी में जादूगर ने छात्रों को किया मंत्रमुग्ध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद के डीएवी कोयलानगर के किड्स विंग में जादूगर शशिकांत दास ने बच्चों के लिए एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों को विज्ञान, तर्क, एकाग्रता और रचनात्मकता का संदेश देते हुए साझा किया। प्राचार्य ने बताया कि जादू मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है।

Dhanbad News: डीएवी में जादूगर ने छात्रों को किया मंत्रमुग्ध

Dhanbad News: धनबाद। डीएवी कोयलानगर के किड्स विंग में बुधवार को जादूगर शशिकांत दास ने अपने जादू से बच्चों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनोरंजन के साथ विज्ञान, तर्क, एकाग्रता और रचनात्मकता का संदेश दिया। प्राचार्य डोलन चंपा बनर्जी ने कहा कि जादू केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि यह ऐसी कला है, जो एकाग्रता, अनुशासन, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और प्रस्तुतीकरण कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति को नई उड़ान देते हैं। उन्हें सीखने के साथ आनंद का अवसर भी प्रदान करते हैं। मौके पर किड्स विंग के शिक्षक समेत अन्य सक्रिय रहे।

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