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Dhanbad News: शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुई मधुश्रावणी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में मैथिल नवकन्याओं ने शिव-पार्वती और तक्षक नाग की पूजा के साथ मधुश्रावणी पर्व की शुरुआत की। यह व्रत 15 अगस्त तक 13 दिनों तक चलेगा, जिसमें नव विवाहिताएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए उपासना करेंगी। अंत में दूल्हा पक्ष उपहार लेकर आएगा।

Dhanbad News: शिव-पार्वती की पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुई मधुश्रावणी

Dhanbad News: धनबाद। शिव-पार्वती और तक्षक नाग की पूजा-अर्चना के साथ सोमवार को मैथिल नवकन्याओं की मधुश्रावणी शुरू हुई। इस वर्ष मधुश्रावणी का व्रत 13 दिनों तक, यानी 15 अगस्त तक चलेगा। शादी के पहले सावन की पंचमी तिथि से इस व्रत की शुरुआत होती है, जो शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि तक चलती है। महावीर नगर भूदा के पंचमी झा की शादी इसी साल सुरुचि से हुई है। सुरुचि के साथ-साथ धनबाद में सभी मैथिल नवकन्या अपने पति की सुख-समृद्धि और लंबी आयु के लिए मधुश्रावणी कर रही हैं। 15 अगस्त तक हर दिन कथकही नव विवाहिताओं को अलग-अलग कथा सुनाएंगी। अंतिम दिन दूल्हा पक्ष के लोग कन्याओं के लिए उपहार लेकर जाएंगे।

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