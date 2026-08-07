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Dhanbad News: कुत्ते ने तीन को किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: बलियापुर के बाघमारा नीचेटोला गांव में शुक्रवार को एक पागल कुत्ते ने अर्द्ध विक्षिप्त महिला सहित तीन लोगों को घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्त्ती कराया गया है। इस क्षेत्र में हाल के दिनों में आवारा और पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है।

Dhanbad News: कुत्ते ने तीन को किया घायल

Dhanbad News: बलियापुर, प्रतिनिधि। बाघमारा में शुक्रवार को पागल कुत्ते ने बाघमारा नीचेटोला गांव में अर्द्ध विक्षिप्त महिला सहित तीन लोगों को घायल कर दिया। घायलों में शिवानी मुखर्जी, राणा मुखर्जी व अर्द्ध विक्षिप्त महिला शामिल हैं। घटना के बाद उपमुखिया विवेक महतो ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्त्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। हाल के दिनों में क्षेत्र में आवारा व पागल कुत्तों का आतंक बढ़ गया है।

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