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Dhanbad News: जिला परिषद की सील दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में जिला परिषद द्वारा बंद की गई दुकानों पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय दुकानदारों ने की है। उन्होंने जिला परिषद से कार्रवाई की मांग की है। दुकानों का ताला तोड़कर कुछ लोग उनपर कब्जा कर रहे हैं, जिससे सरकारी संपत्ति और राजस्व को नुकसान हो रहा है।

Dhanbad News: जिला परिषद की सील दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा

Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। जिला परिषद की बंद कराई गई कुछ दुकानों पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय दुकानदारों ने की है। दुकानदारों ने इस मामले में जिला परिषद से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बकाया किराया नहीं चुकाने के कारण सील की गई दुकानों का ताला तोड़कर कुछ लोगों ने उनपर कब्जा कर लिया और उन्हें मालखाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिला परिषद ने करीब दो माह पहले किराया बकाया रहने पर पुराना बाजार, गोविंदपुर और बैंक मोड़ क्षेत्र की कई दुकानों को सील कर दिया था। इन दुकानों के किरायेदारों को पूर्व में बकाया राशि जमा करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई की गई थी।चार

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दिन पहले एक बंद दुकान का ताला तोड़कर उसकी मरम्मत शुरू कर दी गई। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो अन्य बंद दुकानों पर भी अवैध कब्जे की आशंका बढ़ सकती है। जिले में जिला परिषद की 500 से अधिक दुकानें हैं, जिनसे परिषद को राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में बंद दुकानों पर अवैध कब्जा न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए चुनौती है, बल्कि इससे राजस्व को भी नुकसान पहुंच सकता है।

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