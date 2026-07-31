Dhanbad News: जिला परिषद की सील दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा

Dhanbad News: धनबाद, संवाददाता। जिला परिषद की बंद कराई गई कुछ दुकानों पर अवैध कब्जे की शिकायत स्थानीय दुकानदारों ने की है। दुकानदारों ने इस मामले में जिला परिषद से कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि बकाया किराया नहीं चुकाने के कारण सील की गई दुकानों का ताला तोड़कर कुछ लोगों ने उनपर कब्जा कर लिया और उन्हें मालखाने के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिला परिषद ने करीब दो माह पहले किराया बकाया रहने पर पुराना बाजार, गोविंदपुर और बैंक मोड़ क्षेत्र की कई दुकानों को सील कर दिया था। इन दुकानों के किरायेदारों को पूर्व में बकाया राशि जमा करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर कार्रवाई की गई थी।चार