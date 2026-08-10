Dhanbad News: रैयतों पर प्राथमिकी के विरोध में ग्रामीणों में रोष, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Dhanbad News: बाघमारा में बीसीसीएल के मधुबन कोलियरी में इंदुकुरी कंपनी के सर्वे इंजीनियर मो. शहनवाज अंसारी के साथ मारपीट के मामले में तीन स्थानीय ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी के विरोध में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने न्याय की मांग की और नए संगठन बनाने का निर्णय लिया।

Dhanbad News: बाघमारा, प्रतिनिधि। बीसीसीएल के मधुबन कोलियरी में संचालित इंदुकुरी कंपनी के सर्वे इंजीनियर मो. शहनवाज अंसारी के साथ मारपीट मामले में तीन स्थानीय ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में मधुबन मौजा समेत आसपास के रैयतों में रोष है। ग्रामीणों ने कंपनी पर रैयतों को डराने-धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

ग्रामीणों की प्रेस वार्ता रविवार को मधुबन पंचायत सचिवालय में मधुबन, बांसजोड़ा, मोहनपुर, पाडुआबिठा, केशरगढ़, सिद्धपोकी और सदरियाडीह मौजा के रैयतों व ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातें रखीं। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मधुबन बचाओ संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे का निर्णय लिया। उनका कहना था कि जिस जनकल्याणकारी उद्देश्य से मोर्चा बनाया गया था, वह अपने मूल उद्देश्य से भटककर निजी हितों तक सीमित हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों, कॉलोनीवासियों, युवाओं, किसानों और रैयतों की सहमति से जल्द नए सिरे से व्यापक संगठन बनाया जाएगा। इसके माध्यम से जमीन, नियोजन, मुआवजा, पुनर्वास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा।

प्राथमिकी का विवरण खरखरी ओपी में मधुबन बस्ती निवासी राजेश महतो, भूदेव महतो और मुरली महतो के खिलाफ रास्ता रोकने, मारपीट, गाली-गलौज, नकदी छीनने, सर्वे मशीन क्षतिग्रस्त करने का प्रयास और रंगदारी समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि रैयतों की जमीन पर उनकी जानकारी व सहमति के बिना सर्वे अथवा अन्य कार्य किए जाने का विरोध करना उनका अधिकार है। विरोध के बदले मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है। ग्रामीणों ने तीनों रैयतों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने तथा स्थानीय रैयतों, कॉलोनीवासियों और प्रभावित परिवारों के नियोजन, मुआवजा व पुनर्वास को लेकर पारदर्शी वार्ता की मांग की।

प्रेस वार्ता में उपस्थित लोग प्रेस वार्ता में मुखिया कमलेश्वर महतो, शेख रहीम, गोपाल महतो, वंशी महतो, राजेश महतो, भूदेव महतो, राजू महतो, महेंद्र कुमार दास, योगेंद्र रवानी, प्रदीप चौहान, राजेश चौहान, कृष्णा कुमार महतो, विक्रम महतो, मनोज महतो, चेतलाल महतो आदि मौजूद थे।