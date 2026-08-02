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Dhanbad News: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए किया रक्तदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: पलानी गांव में थैलेसीमिया से पीड़ित पांच वर्षीय बच्चे के लिए विधायक प्रतिनिधि शीतल दत्ता ने शनिवार को रक्तदान किया। इस मौके पर समर्पण एक नेक पहल के अध्यक्ष दिपेश चौहान, सत्येन्द्र नारायण महतो, बिनोद सिंह, और डॉ. स्वरूप चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे।

Dhanbad News: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए किया रक्तदान

Dhanbad News: पलानी गांव के थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित पांच वर्षीय बच्चे के लिए विधायक प्रतिनिधि शीतल दत्ता ने शनिवार को रक्तदान किया। मौके पर समर्पण एक नेक पहल के अध्यक्ष दिपेश चौहान, सत्येन्द्र नारायण महतो, बिनोद सिंह, डॉ. स्वरूप चौधरी आदि मौजूद थे।

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