Dhanbad News: पांच को आहूत धरना सफल बनाने का निर्णय

Dhanbad News: डुमरा स्थित निःशुल्क शिक्षा केंद्र में रविवार को स्थानीय ग्रामीणों व समाजसेवियों की एक बैठक नीलम वर्णवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें 5 अगस्त को बीसीसीएल बरोरा क्षेत्र के जीएम कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि डुमरा स्थित नेहरू बालिका उच्च विद्यालय गत कई वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसी विद्यालय भवन में निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित करने की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। बैठक में आशा शर्मा, कुंती, काजल कुमारी, नीलम वर्णवाल, रतनी देवी, बसंती देवी, गुड़िया देवी, सुशीला देवी, अनीता देवी, शोभा देवी, निपुण देवी, अलका देवी, रबनी देवी, रूपाली देवी, लखी देवी, मनीषा कुमारी, लक्ष्मी देवी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थीं।