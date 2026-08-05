Dhanbad News: भूली में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन
Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान पर मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित चार दिवसीय फुटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को संपन्न हुआ। फ्रेंड्स क्लब भूली बस्ती ने बचपन क्लब बोकारो को हराकर ट्रॉफी जीती। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ट्रॉफी वेजेताओं को प्रदान की। प्रतियोगिता में विभिन्न व्यक्तियों ने योगदान दिया।
Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय फुटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। इसमें फ्रेंड्स क्लब भूली बस्ती ने बचपन क्लब बोकारो को हराकर ट्राफी पर कब्जा जमाया। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, रोटी बैंक यूथ क्लब के रवि शेखर, युवा नेता सौरभ कुमार भारद्वाज, भूली ओपी के राज किशोर सिंह ने वेजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में धनपति पांडे, दिलीप महतो, सरकार मरांडी व सिराज अंसारी ने रेफरी की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के आयोजन में मुबारक अंसारी, श्याम सुंदर पांडे, राहुल, गोलू रजक, मिट्ठू पांडे, विपिन, सुमित मुसू आदि का सक्रिय योगदान रहा।
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