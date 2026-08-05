Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: भूली में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान पर मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित चार दिवसीय फुटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को संपन्न हुआ। फ्रेंड्स क्लब भूली बस्ती ने बचपन क्लब बोकारो को हराकर ट्रॉफी जीती। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ट्रॉफी वेजेताओं को प्रदान की। प्रतियोगिता में विभिन्न व्यक्तियों ने योगदान दिया।

Dhanbad News: भूली में फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन

Dhanbad News: भूली एमपीआई मैदान में मोईद लाइट एंड डेकोरेटर स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय फुटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मैच मंगलवार को खेला गया। इसमें फ्रेंड्स क्लब भूली बस्ती ने बचपन क्लब बोकारो को हराकर ट्राफी पर कब्जा जमाया। धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, रोटी बैंक यूथ क्लब के रवि शेखर, युवा नेता सौरभ कुमार भारद्वाज, भूली ओपी के राज किशोर सिंह ने वेजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। प्रतियोगिता में धनपति पांडे, दिलीप महतो, सरकार मरांडी व सिराज अंसारी ने रेफरी की भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के आयोजन में मुबारक अंसारी, श्याम सुंदर पांडे, राहुल, गोलू रजक, मिट्ठू पांडे, विपिन, सुमित मुसू आदि का सक्रिय योगदान रहा।

ये भी पढ़ें:Purnia News: बनमनखी ने फलका को 2-0 से हराया
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: चोरधरा मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू
ये भी पढ़ें:Bokaro News: 25वीं दरकू हाड़ी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर तैयारी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।