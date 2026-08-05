Dhanbad News: लायंस क्लब की बैठक में प्रस्तावित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा
Dhanbad News: लायंस क्लब की कार्यकारिणी की बैठक अग्रसेन भवन में हुई। अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में, आगामी सत्र में क्लब द्वारा नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। सदस्य सामूहिक रूप से योजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना पर विमर्श कर रहे थे।
Dhanbad News: लायंस क्लब की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को अग्रसेन भवन में अशोक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। मौके पर आनेवाले सत्र में क्लब द्वारा लगाए जाने वाले प्रस्तावित नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। योजनाओं को धरातल पर उतारने की रूपरेखा पर विमर्श हुआ। कोषाध्यक्ष गिरधारीलाल अग्रवाल, कैलाश अग्रवाल, शंकर रविदास, मानिकचंद्र मंडल, चित्तरंजन महतो आदि मौके पर थे।
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