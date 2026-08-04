Dhanbad News: कुसुम विहार में वज्रपात से युवक की मौत, महिला गंभीर
Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार में सोमवार की दोपहर वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अमन कुमार अपने फ्लैट की छत पर था जब यह घटना हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।
Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार में सोमवार की दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में पास खड़ी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना दोपहर करीब तीन बजे बारिश शुरू होने से ठीक पहले हुई। जानकारी के अनुसार नंद किशोर का 22 वर्षीय पुत्र अमन कुमार अपने फ्लैट की छत पर गया था। उसी समय उसी फ्लैट में रहनेवाले संजय कुमार की 40 वर्षीय पत्नी सोनी देवी भी छत पर मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ। अमन और सोनी देवी इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमन कुमार को मृत घोषित कर दिया। सोनी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है।
घटना के बाद का नज़ारा
घटना की सूचना मिलते ही कोलाकुसमा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की इमरजेंसी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। इससे कुछ देर के लिए अफरातफरी और हंगामे जैसी स्थिति बन गई। भीड़ के कारण अन्य मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी हुई। बाद में होमगार्ड के जवानों ने लोगों को समझाकर इमरजेंसी से बाहर निकाला। इसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी।
परिवार की पृष्ठभूमि
विस्थापन के बाद कुसुम विहार में बसा था परिवार। स्थानीय लोगों के अनुसार अमन का परिवार पहले भौंरा में रहता था। वहीं घायल सोनी देवी का परिवार अंगारपथरा का निवासी था। करीब एक वर्ष पहले दोनों परिवार विस्थापितों के लिए कुसुम विहार में बने सरकारी क्वार्टर में आकर बस गए थे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।
करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।
विजन और प्रोफेशनल अप्रोच
स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजनेस, टैक्स और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े विषयों पर अमित की गहरी समझ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, बिजनेसमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अमित का मानना है कि पत्रकारिता की असली ताकत तथ्यपरकता, विश्वसनीयता और जिम्मेदारी में है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी उपलब्ध कराना है।
विशेषज्ञता
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म
एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
प्रिंट और डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।