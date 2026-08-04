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Dhanbad News: कुसुम विहार में वज्रपात से युवक की मौत, महिला गंभीर

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार में सोमवार की दोपहर वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अमन कुमार अपने फ्लैट की छत पर था जब यह घटना हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Dhanbad News: कुसुम विहार में वज्रपात से युवक की मौत, महिला गंभीर

Dhanbad News: सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित कुसुम विहार में सोमवार की दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में पास खड़ी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना दोपहर करीब तीन बजे बारिश शुरू होने से ठीक पहले हुई। जानकारी के अनुसार नंद किशोर का 22 वर्षीय पुत्र अमन कुमार अपने फ्लैट की छत पर गया था। उसी समय उसी फ्लैट में रहनेवाले संजय कुमार की 40 वर्षीय पत्नी सोनी देवी भी छत पर मौजूद थीं। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ। अमन और सोनी देवी इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद अमन कुमार को मृत घोषित कर दिया। सोनी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है।

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घटना के बाद का नज़ारा

घटना की सूचना मिलते ही कोलाकुसमा और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की इमरजेंसी पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। इससे कुछ देर के लिए अफरातफरी और हंगामे जैसी स्थिति बन गई। भीड़ के कारण अन्य मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी हुई। बाद में होमगार्ड के जवानों ने लोगों को समझाकर इमरजेंसी से बाहर निकाला। इसके बाद स्थिति सामान्य हो सकी।

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परिवार की पृष्ठभूमि

विस्थापन के बाद कुसुम विहार में बसा था परिवार। स्थानीय लोगों के अनुसार अमन का परिवार पहले भौंरा में रहता था। वहीं घायल सोनी देवी का परिवार अंगारपथरा का निवासी था। करीब एक वर्ष पहले दोनों परिवार विस्थापितों के लिए कुसुम विहार में बने सरकारी क्वार्टर में आकर बस गए थे।

सामान्य प्रश्न

कौन सी घटना में युवक की मृत्यु हुई?
युवक की मृत्यु वज्रपात की चपेट में आने से हुई।
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Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


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