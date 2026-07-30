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Dhanbad News: डीएवी सिंदरी में बच्चों को दी गई कानूनी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: डीएवी पब्लिक स्कूल सिंदरी में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों और बुनियादी कानूनों की जानकारी दी गई। धनबाद न्यायालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कार्यक्रम का संचालन स्कूल के प्राचार्य ने किया। ड्राइंग प्रतियोगिता में छात्रों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते।

Dhanbad News: डीएवी सिंदरी में बच्चों को दी गई कानूनी जानकारी

Dhanbad News: डीएवी पब्लिक स्कूल सिंदरी में लीगल लिटरेसी क्लब की ओर से बुधवार को कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और बुनियादी कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में धनबाद जिला न्यायालय से आए विधि न्याय विभाग के प्रतिनिधियों, डिप्टी चीफ अजय भट्ट, असिस्टेंट नीरज गोयल, हेमराज चौहान तथा आनंद चक्रवर्ती ने कानूनी जानकारियां दीं। प्राचार्य द्विवेंदु त्रिपाठी ने इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बताया। शिविर के सफल संचालन में संदीप कुमार, अभिजीत दत्ता एवं कालीचरण बनर्जी का योगदान रहा। इस अवसर पर आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता में अलिशा वर्मा प्रथम, संजोज कुमार महतो द्वितीय, प्रियेश चौधरी तृतीय तथा गौरव प्रसाद चौथे स्थान पर रहे।

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