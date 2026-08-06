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Dhanbad News: भौंरा में बीच सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भौंरा जामाडोबा मुख्य मार्ग पर मंगलवार की रात एक बड़ा शीशम का पेड़ गिर गया। इससे आवागमन बाधित हो गया, जिससे ड्यूटी और स्कूल कॉलेज जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यातायात फिर से शुरू हुआ।

Dhanbad News: भौंरा में बीच सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन बाधित

Dhanbad News: भौंरा जामाडोबा मुख्य मार्ग पर 29/30 वर्कशॉप के समीप मंगलवार की देर रात शीशम का एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। इस वजह से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई। ड्यूटी और स्कूल कॉलेज जाने वालों का काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी लाइन लग गई। किसी तरह से स्थानीय लोगों के प्रयास से पेड़ को किनारे किया गया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ।

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