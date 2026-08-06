Dhanbad News: भौंरा में बीच सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन बाधित
Dhanbad News: भौंरा जामाडोबा मुख्य मार्ग पर मंगलवार की रात एक बड़ा शीशम का पेड़ गिर गया। इससे आवागमन बाधित हो गया, जिससे ड्यूटी और स्कूल कॉलेज जाने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को हटाया गया, जिसके बाद यातायात फिर से शुरू हुआ।
Dhanbad News: भौंरा जामाडोबा मुख्य मार्ग पर 29/30 वर्कशॉप के समीप मंगलवार की देर रात शीशम का एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। इस वजह से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गई। ड्यूटी और स्कूल कॉलेज जाने वालों का काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी लाइन लग गई। किसी तरह से स्थानीय लोगों के प्रयास से पेड़ को किनारे किया गया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।