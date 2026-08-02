Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का खेल, 160 करोड़ के जाली लॉटरी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: धनबाद जिले में लॉटरी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चिरकुंडा पुलिस ने अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने भारी मात्रा में जाली टिकट और प्रिंटिंग मशीन जब्त की, जिनकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपए है। कई आरोपी फरार हैं।

Dhanbad News: धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का खेल, 160 करोड़ के जाली लॉटरी जब्त

Dhanbad News: धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर लॉटरी का संचालन हो रहा है। सिंडिकेट के माध्यम से भोले-भोाले लोगों को लॉटरी के जाल में फंसाया जा रहा है। चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में छपे हुए जाली लॉटरी टिकट, प्रिंटिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। जब्त लॉटरी टिकटों की अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपए आंकी गई है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने शनिवार को पुलिस ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबूडंगाल मोड़ के पास बीसीसीएल के एक बंद पड़े पुराने जर्जर भवन में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकटों की छपाई और उसकी खरीद-बिक्री की जा रही है। निरसा एसडीपीओ लिलेश्वर महतो की अगुवाई में बनी टीम ने निरसा सावलापुर कालूबथान निवासी स्वरूप मल्लिक को मौके पर पकड़ा। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अवैध धंधे में संलिप्त था। गिरोह के तार झारखंड के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। उन राज्यों में भी जाली लॉटरी टिकटों की धड़ल्ले से बिक्री की जाती थी। छापे में चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार के अलावा पंचेत ओपी प्रभारी सुजीत कुमार सिंह आदि शामिल थे.

इनकी हो रही तलाश

पुलिस मामले में बाबू डंगाल के ही तीन भाई प्रकाश सिंह, भानू प्रताप सिंह और जय सिंह उर्फ पिंटा उर्फ भगत सिंह के अलावा पिठा कियारी के ननहकू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये चारों अन्य लोगों के साथ मिल कर लॉटरी का संचालन कर रहे हैं। धनबाद में एक अन्य लॉटरी सिंडिकेट भी सक्रिय है, जो पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर लॉटरी का धंधा चला रहा है। उस सिंडिकेट की भी जल्द कलई खुलने वाली है। प्रकाश सिंह के खिलाफ डाल्टनगंज, निरसा, चिरकुंडा और गिरिडीह टाउन थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं। भगत सिंह उर्फ पिंटा के खिलाफ जामताड़ा और बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चिरकुंडा पुलिस ने लॉटरी रैकेट के खिलाफ कब कार्रवाई की?
चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lottery Dhanbad News Dhanbad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।