Dhanbad News: धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का खेल, 160 करोड़ के जाली लॉटरी जब्त
Dhanbad News: धनबाद जिले में लॉटरी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चिरकुंडा पुलिस ने अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने भारी मात्रा में जाली टिकट और प्रिंटिंग मशीन जब्त की, जिनकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपए है। कई आरोपी फरार हैं।
Dhanbad News: धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर लॉटरी का संचालन हो रहा है। सिंडिकेट के माध्यम से भोले-भोाले लोगों को लॉटरी के जाल में फंसाया जा रहा है। चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में छपे हुए जाली लॉटरी टिकट, प्रिंटिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। जब्त लॉटरी टिकटों की अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपए आंकी गई है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने शनिवार को पुलिस ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबूडंगाल मोड़ के पास बीसीसीएल के एक बंद पड़े पुराने जर्जर भवन में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकटों की छपाई और उसकी खरीद-बिक्री की जा रही है। निरसा एसडीपीओ लिलेश्वर महतो की अगुवाई में बनी टीम ने निरसा सावलापुर कालूबथान निवासी स्वरूप मल्लिक को मौके पर पकड़ा। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अवैध धंधे में संलिप्त था। गिरोह के तार झारखंड के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। उन राज्यों में भी जाली लॉटरी टिकटों की धड़ल्ले से बिक्री की जाती थी। छापे में चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार के अलावा पंचेत ओपी प्रभारी सुजीत कुमार सिंह आदि शामिल थे.
इनकी हो रही तलाश
पुलिस मामले में बाबू डंगाल के ही तीन भाई प्रकाश सिंह, भानू प्रताप सिंह और जय सिंह उर्फ पिंटा उर्फ भगत सिंह के अलावा पिठा कियारी के ननहकू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये चारों अन्य लोगों के साथ मिल कर लॉटरी का संचालन कर रहे हैं। धनबाद में एक अन्य लॉटरी सिंडिकेट भी सक्रिय है, जो पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर लॉटरी का धंधा चला रहा है। उस सिंडिकेट की भी जल्द कलई खुलने वाली है। प्रकाश सिंह के खिलाफ डाल्टनगंज, निरसा, चिरकुंडा और गिरिडीह टाउन थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं। भगत सिंह उर्फ पिंटा के खिलाफ जामताड़ा और बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं।
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