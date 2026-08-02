Dhanbad News: धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का खेल, 160 करोड़ के जाली लॉटरी जब्त

Dhanbad News: धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर लॉटरी का संचालन हो रहा है। सिंडिकेट के माध्यम से भोले-भोाले लोगों को लॉटरी के जाल में फंसाया जा रहा है। चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध और जाली लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में छपे हुए जाली लॉटरी टिकट, प्रिंटिंग मशीन और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। जब्त लॉटरी टिकटों की अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपए आंकी गई है। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने शनिवार को पुलिस ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बाबूडंगाल मोड़ के पास बीसीसीएल के एक बंद पड़े पुराने जर्जर भवन में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जाली लॉटरी टिकटों की छपाई और उसकी खरीद-बिक्री की जा रही है। निरसा एसडीपीओ लिलेश्वर महतो की अगुवाई में बनी टीम ने निरसा सावलापुर कालूबथान निवासी स्वरूप मल्लिक को मौके पर पकड़ा। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस अवैध धंधे में संलिप्त था। गिरोह के तार झारखंड के विभिन्न शहरों के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हैं। उन राज्यों में भी जाली लॉटरी टिकटों की धड़ल्ले से बिक्री की जाती थी। छापे में चिरकुंडा थाना प्रभारी आशुतोष कुमार के अलावा पंचेत ओपी प्रभारी सुजीत कुमार सिंह आदि शामिल थे.