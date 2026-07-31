Dhanbad News: निगम क्षेत्र में एक अगस्त से वृहद स्वच्छता अभियान
Dhanbad News: धनबाद नगर निगम 01 अगस्त से शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं रोगमुक्त बनाने के लिए वृहद स्वच्छता अभियान शुरू कर रहा है। अभियान 55 वार्डों में चलेगा और इससे मच्छरजनित रोगों की रोकथाम की जाएगी। सभी नागरिकों एवं संगठनों से इस अभियान में सहभागिता की अपील की गई है।
Dhanbad News: धनबाद, विशेष संवाददाता। नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं रोगमुक्त बनाने के लिए 01 अगस्त से वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान निगम के सभी पांचों अंचलों के 55 वार्डों में पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुसार चलेगा। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार प्रत्येक दिन पांचों अंचलों के एक-एक वार्ड में क्विक रिस्पांस टीम एवं अन्य योजना के अंतर्गत कार्यरत सफाईकर्मियों की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सड़कों, गलियों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों, बाजार क्षेत्रों एवं अन्य सार्वजनिक परिसरों की व्यापक सफाई की जाएगी। सफाई के उपरांत संबंधित वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव तथा संध्याकालीन फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी ताकि डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।
अभियान 01 अगस्त को वार्ड संख्या 1, 9, 20, 34 एवं 40 से किया जाएगा। निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी 55 वार्डों में अभियान संचालित किया जाएगा। नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदों, नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, युवा एवं महिला समूहों तथा विद्यार्थियों से इस वृहद स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करता है।
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