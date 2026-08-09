Dhanbad News: धनबाद के छाताबाद में भू-धंसान का दायरा बढ़ा, 30 परिवारों ने खाली किए घर

Dhanbad News: चतबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप भू-धंसान से 30 परिवारों ने घर खाली कर दिया है। घटना में 10 घर जमींदोज हो गए। प्रभावितों ने धरना देकर तत्काल मुआवजे और पुनर्वास की मांग की। सांसद ने प्रशासन को निर्देश दिए। बीसीसीएल व आईआईटी की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया।

Dhanbad News: छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड के समीप शुक्रवार को हुए भू-धंसान के दूसरे दिन शनिवार को भी इलाके में दहशत रही। गोफ का दायरा बढ़ने और सड़क पर हल्की दरार पड़ने से करीब 30 परिवारों ने अपने घर खाली कर सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया। भू-धंसान की चपेट में आए चार परिवारों के सामान अब भी मलबे में दबे हैं। घटनास्थल की लाल फीता व बैरियर लगाकर घेराबंदी करा दी गई है। प्रभावितों का कहना है कि बरसात में बच्चों को लेकर वे कहां जाएं, यह समझ में नहीं आ रहा है। बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कू, धनबाद सांसद ढुलू महतो, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा घटनास्थल पहुंचे और प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनी। सांसद ने डीसी, बीसीसीएल सीएमडी, जीएम और सीओ को फोन कर प्रभावित क्षेत्र का व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। इधर घटनास्थल पर लोगों ने सांसद ढुलू महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। मालूम हो कि शुक्रवार की शाम न्यू आकाशकिनारी कोलियरी परियोजना के समीप छाताबाद फुटबॉल ग्राउंड से सटे भूभाग में भू-धंसान हुआ था। इससे 10 घर जमींदोज हो गए थे.

अनिश्चितकालीन धरना शुरू अविलंब पुनर्वास, सुरक्षित स्थान पर बसाने और उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावितों व स्थानीय लोगों ने छाताबाद के समीप संचालित एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी का चक्का जाम कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि इलाके में अवैध खनन के कारण भू-धंसान की स्थिति बनी है। उनका कहना है कि समय रहते बीसीसीएल और प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वार्ड-2 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दावा किया कि भू-धंसान में 15 से अधिक घर जमींदोज हुए हैं.

अस्थायी रहने की व्यवस्था सीओ की पहल पर स्थानीय पार्षद मो. शाहबुद्दीन और बीसीसीएल प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों के अस्थायी रहने की व्यवस्था की। हालांकि मलबे में दबे सामान को निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पीड़ित परिवार परेशान हैं। प्रभावितों ने सबसे पहले अपना सामान सुरक्षित निकालने की मांग की है.

बीसीसीएल व आईआईटी की टीम ने किया निरीक्षण भू-धंसान स्थल पर कतरास पुलिस और बड़ी संख्या में सीआईएसएफ जवान तैनात हैं। बीसीसीएल मुख्यालय तथा आईआईटी आईएसएम की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। बाघमारा सीओ गिरजानंद किस्कू, कतरास थानेदार प्रवीण कुमार समेत विभिन्न थानों और ओपी की पुलिस मौके पर मौजूद रही.

वर्षों की बचत से बनाया घर हुआ तबाह प्रभावित परिवारों ने बताया कि वर्षों की बचत से उन्होंने अपना घर बनाया था, लेकिन भू-धंसान ने सबकुछ तबाह कर दिया। एक प्रभावित बच्ची ने आरोप लगाया कि इलाके में कोयला चोरी और अवैध खनन की शिकायत पहले भी पुलिस प्रशासन और नेताओं से की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। अब घर जमींदोज होने के बाद अधिकारी और नेता निरीक्षण कर लौट रहे हैं.

वर्जन भू-धंसान स्थल पर डोजरिंग को लेकर वाहन व सीआईएसएफ को भेजा गया था, लेकिन लोगों ने विरोध जताते हुए कार्य नहीं करने दिया। आईआईटी आईएसएम की टीम से सर्वे कराया गया है। प्रभावितों का जेआरडीए के तहत पुनर्वास व मुआवजा दिया जाएगा.

-सत्यकाम आनंद, जीएम, गोविंदपुर क्षेत्र

सांसद ने की गृहमंत्री से शिकायत सांसद ढुलू महतो ने कहा कि कोयलांचल में लगातार भू-धंसान के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व राज्य सरकार से कैंप लगाकर प्रभावितों को चिन्हित करने और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की। कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से धनबाद में कोयला चोरी की लिखित शिकायत कर सीबीआई जांच की मांग की है.

राज्य सरकार से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल: जलेश्वर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने कहा कि घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन के साथ आम जनता भी जिम्मेवार है। समय रहते अवैध खनन का विरोध होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। प्रभावितों को तत्काल राहत, उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास मिलना चाहिए। विस्थापित परिवारों को आसपास ही जमीन दी जाए। युवाओं के रोजगार की व्यवस्था पर बीसीसीएल और सरकार गंभीरता से विचार करें। राज्य सरकार से मदद के लिए प्रतिनिधिमंडल मिलकर मांग रखेगा.

प्रभावी ढंग से आवाज उठाएं जनप्रतिनिधि: विजय झा बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा ने कहा कि वे महीनों से भू-धंसान के खतरे की चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने प्रभावितों के पुनर्वास के साथ रोजगार, स्कूल, अस्पताल व बस अड्डे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कहा कि केवल बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा, जनप्रतिनिधियों को प्रभावी ढंग से आवाज उठानी चाहिए.