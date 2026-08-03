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Dhanbad News: जमीन का पैसा वापस मांगने पर मारपीट, दो पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: जमीन खरीद-बिक्री के विवाद में छाताबाद कैलुडीह निवासी मोकर्रम अंसारी ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सौदा 10 कट्ठा जमीन का था, जिसमें अग्रिम 6 लाख रुपये दिए गए थे। विवाद के दौरान मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Dhanbad News: जमीन का पैसा वापस मांगने पर मारपीट, दो पर केस

Dhanbad News: जमीन खरीद-बिक्री के विवाद में मारपीट को लेकर छाताबाद कैलुडीह निवासी मोकर्रम अंसारी ने रविवार को जोड़ापोखर थाना में दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार, जियलगोरा नंबर-16 निवासी मो. आजाद अंसारी से गोविंदपुर के कुर्सीडीह मौजा में 10 कट्ठा जमीन का सौदा आठ लाख रुपये में तय हुआ था, जिसके एवज में छह लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे। जमीन विवादित निकलने पर जब मोकर्रम ने बकाया राशि मांगी, तो आरोप है कि 30 जुलाई की रात मो. आजाद अंसारी और उनके भाई मो. वसीम ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

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