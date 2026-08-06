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Dhanbad News: दो कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: कतरास क्षेत्र की वेस्ट मोदीडीह केशलपुर कोलियरी में अपराधियों ने दो कर्मियों को बंधक बना लिया और उनका कैप लैम्प छीन लिया। घटनास्थल पर केबल तार भी क्षतिग्रस्त किए गए हैं। पिछले सप्ताह भी खदान से चोरी की घटनाएं हुई थीं, जिससे कॉलोनी की पांच हजार आबादी प्रभावित हुई थी।

Dhanbad News: दो कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट

Dhanbad News: कतरास क्षेत्र की वेस्ट मोदीडीह एकीकृत केशलपुर कोलियरी की बंद दो नंबर भूमिगत खदान में मंगलवार रात अपराधियों ने दो कर्मियों को बंधक बनाकर उनका कैप लैम्प (खनन बत्ती) छीन लिया। इस दौरान खदान के कई स्थानों पर केबल तार भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह भी इसी खदान से मोटर पंप के पार्ट्स और केबल तार की चोरी हुई थी, जिससे पिट वाटर की आपूर्ति बाधित हो गई थी और कॉलोनी की करीब पांच हजार आबादी प्रभावित हुई थी। माइनिंग सरदार मनोज कुमार ने घटना की लिखित शिकायत प्रबंधन को देकर कार्रवाई की मांग की है।

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