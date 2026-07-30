Dhanbad News: जीएनएम हाई स्कूल मैदान में दुर्गा पूजा को लेकर हुई खूंटी पूजा
Dhanbad News: कतरास में श्रीश्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति ने बुद्ध पूर्णिमा पर वर्ष 2026 की दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजा आयोजित की। पूजा को पंडित हारा ठाकुर ने संपन्न कराया। इस अवसर पर समिति के कई सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने पूजा में भाग लिया।
Dhanbad News: कतरास। श्रीश्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, जीएनएम हाईस्कूल मैदान में बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्ष 2026 की दुर्गा पूजा के लिए खूंटी पूजा की गई। पूजा पंडित हारा ठाकुर ने संपन्न कराई। मौके पर समिति के संरक्षक विनय वर्मा, अध्यक्ष शंकर जायसवाल, सचिव मुकेश भट्ट, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र चौरसिया, निगरानी समिति अध्यक्ष सरोज विश्वकर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज सिन्हा, विनोद रजक, अशोक शर्मा, मनोज राय, शैलेंद्र सिन्हा, दिलीप तर्वे, गोपाल बोस, कुलदीप सिंह, ईश्वर लाल, प्रदीप लाला, बीके रजक, गणेश मोदक, राहुल रजक, शिवम दसोंधी, अप्पू साहू, राजेंद्र ठाकुर, जीत कुमार, प्रभाकर दत्ता, प्रीतम रवानी, अभिषेक शरण, कौशल सिन्हा, शंकर केवट, पीयूष प्रमाणिक, अरुण राणा, शेखर प्रमाणिक आदि मौजूद थे।
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