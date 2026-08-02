Dhanbad News: जिले के सभी सीएचसी में शुरू हुई कंगारू मदर केयर सेवा
Dhanbad News: विश्व स्तनपान दिवस पर धनबाद जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कंगारू मदर केयर सेवा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कम वजन और समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की देखभाल सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर नवजातों और माताओं को बेबी किट वितरित किए गए। कार्यक्रम में कंगारू मदर केयर के महत्व पर भी चर्चा हुई।
Dhanbad News: विश्व स्तनपान दिवस पर शनिवार को धनबाद जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में कंगारू मदर केयर (केएमसी) सेवा की औपचारिक शुरुआत की गई। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कम वजन और समय से पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्तनपान दिवस के दिन जन्मे सभी नवजात शिशुओं और उनकी माताओं को बेबी किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री का नि:शुल्क वितरण किया गया। किट में शिशु के लिए तौलिया, कपड़े, सैनिटाइजर, साबुन तथा नवजात देखभाल से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री शामिल थी। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष अभियान एक से सात अगस्त तक जिलेभर में चलाया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान कंगारू मदर केयर का महत्व
कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा पदाधिकारियों ने कंगारू मदर केयर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह पद्धति विशेष रूप से कम वजन (लो बर्थ वेट) और समय से पहले जन्मे (प्रीमैच्योर) शिशुओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके तहत मां या परिवार का कोई सदस्य नवजात को त्वचा से त्वचा का संपर्क (स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट) देता है। इससे शिशु के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इससे नवजात के वजन बढ़ने में मदद मिलती है, संक्रमण का खतरा कम होता है और मानसिक व शारीरिक विकास बेहतर होता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिले के सभी सीएचसी में केएमसी सेवा शुरू होने से नवजात शिशुओं की देखभाल और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सक, एएनएम, सहिया कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और लाभार्थी मौजूद थे।
जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को मां का दूध पिलाने की अपील
स्वास्थ्य अधिकारियों ने माताओं से जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) पिलाने और नवजात के जीवन के शुरुआती छह माह तक केवल स्तनपान कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कुपोषण व संक्रमण का खतरा कम होता है।
समर्थन संबंधी प्रश्न
लेखक के बारे मेंAmit Ranjan
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