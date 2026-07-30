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Dhanbad News: श्रद्धा भाव से मना मंदिर का वार्षिकोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: भूली झारखंड मोड़ स्थित श्रीश्री महाकाली दरबार में पवन श्रीवास्तव के नेतृत्व में 26वां वार्षिकोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड बिजली विभाग के महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा तथा अन्य श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अंत में सभी भक्तों में महाप्रसाद का वितरण किया गया।

Dhanbad News: श्रद्धा भाव से मना मंदिर का वार्षिकोत्सव

Dhanbad News: भूली झारखंड मोड़ स्थित श्रीश्री महाकाली दरबार में पवन श्रीवास्तव के सानिध्य में मंदिर का 26वां वार्षिकोत्सव व गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। मौके पर झारखंड बिजली विभाग के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता अशोक कुमार सिन्हा के अलावा अन्य श्रद्धालुओं ने मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर मनोज सिंह, अशोक यादव, पार्षद रेमा सिंह, पंकज सिंह, ब्रजेश कुमार, अकालदेव दास, श्रीकांत करे, रवि सिंह, संजय सिंह, गोविंद कुमार, नवीन भोजपुरिया, सुरेंद्र, सुरेश श्रीवास्तव, अनील सिंह आदि मौजूद थे।

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