Dhanbad News: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू
Dhanbad News: निचितपुर स्टेशन रोड में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। इसमें महिलाओं ने भाग लिया और सत्य के महत्व पर चर्चा की गई। यजमानों ने कथा को सफल बनाने में सहायता की।
Dhanbad News: निचितपुर स्टेशन रोड में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा शुरू हुई। महिलाओं ने कलश लेकर शोभायात्रा में भाग लिया। कथा में सुरेन्द्र हरिदास ने कहा कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। असत्य क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन स्थायी सफलता सत्य, ईमानदारी और चरित्र से ही मिलती है। कथा को सफल बनाने में प्रमुख यजमान अशोक कुमार वर्णवाल व मंजू देवी, सुनील साव व सरिता देवी सहित मेघनाथ महतो, संजय यादव, भीम महतो, राजनाथ सिंह, बिरेंद्र सिंह, करण कुमार, अमर सिंह, जंगबहादुर सिंह, बीरु सिंह, तेजू सिंह, चंडी सिंह, गुड्डू सिंह, सींमत महतो, निर्मल सिंह, शंकर राणा, राजेश गुप्ता, अभिजीत विश्वकर्मा, विनोद राम, संजय चौरसिया, सुनील भगत, सुधु भगत, प्रदीप भगत, सोनू भगत, सुभाष दास, कुंदन पटवा, मनीष दुबे, मंगल चौहान, विजय भुइयां, विकास कुमार, अरुण सिंह व क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा।
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