Dhanbad News: बीएसएस महिला कॉलेज में सीनियर छात्राओं को दी गई विदाई
Dhanbad News: धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज में जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्राओं के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया। छात्राओं ने कॉलेज के अनुभव साझा किए और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राचार्य डॉ करुणा और अन्य शिक्षकों ने विदाई लेने वाली छात्राओं को शुभकामनाएँ दीं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमाण-पत्र वितरण भी हुआ।
Dhanbad News: धनबाद। बीएसएस महिला कॉलेज में गुरुवार को जूनियर छात्राओं ने सेमेस्टर-8 की सीनियर छात्राओं के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज में बिताए यादगार पलों को साझा किया और भावुक होकर शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्राचार्य डॉ करुणा ने विदा लेनेवाली छात्राओं को जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं। इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा कि सेमेस्टर-8 की छात्राओं ने अपनी मेहनत से कॉलेज का नाम रोशन किया है। समारोह में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं इतिहास विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
मंच संचालन प्राची दुबे और अमूल्य कुमारी ने किया। समारोह में प्रो. इंचार्ज मृत्युंजय कुमार सिंह, डॉ कुमारी सुमित्रा, डॉ झरना मिश्रा, डॉ रंजू कुमारी उपस्थित थीं।
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