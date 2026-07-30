Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhanbad News: यशोमति विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

Dhanbad News: झरिया के यशोमति श्री विद्या निकेतन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यशोमति और लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख लोगों द्वारा हुआ, जहां विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शिक्षकों की दीर्घायु की कामना की। सभी आचार्य-आचार्या को उपहार देकर सम्मानित किया गया।

Dhanbad News: यशोमति विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह आयोजित

Dhanbad News: झरिया के लाल बाजार स्थित यशोमति श्री विद्या निकेतन प्रांगण में बुधवार को यशोमति और लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के गुरुओं के सम्मान में संयुक्त समारोह हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रबंध समिति अध्यक्ष जयप्रकाश देवरालिया, सहसचिव विनोद शर्मा, सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, यशोमति की प्राचार्या गीताली सिन्हा और लक्ष्मी देवी के प्राचार्य गौतम बनर्जी ने संयुक्त रूप से किया। यशोमति के वरिष्ठ आचार्य सीताराम सिंह यादव ने समारोह की भूमिका पर प्रकाश डाला। दोनों विद्यालयों के अष्टम, नवम एवं दशम के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। विनोद शर्मा ने बच्चों को आशीर्वचन दिया और जयप्रकाश देवरालिया ने गुरुजनों के दीर्घायु होने की कामना की।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: गुरु पूर्णिमा पर श्री लीलानंद उच्च विद्यापीठ में गुरुजनों का सम्मान

गुरु पूर्णिमा पर सभी आचार्य-आचार्या को उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्या गीताली सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन आचार्या ममतामयी अनंता के निर्देशन में छात्राओं ने किया। शांति मंत्र के साथ समापन हुआ।

ये भी पढ़ें:गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा पर पंच कुडीय गायत्री यज्ञ
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिद्दी में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharia Dhanbad News Dhanbad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।