Dhanbad News: यशोमति विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह आयोजित
Dhanbad News: झरिया के यशोमति श्री विद्या निकेतन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यशोमति और लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख लोगों द्वारा हुआ, जहां विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शिक्षकों की दीर्घायु की कामना की। सभी आचार्य-आचार्या को उपहार देकर सम्मानित किया गया।
Dhanbad News: झरिया के लाल बाजार स्थित यशोमति श्री विद्या निकेतन प्रांगण में बुधवार को यशोमति और लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के गुरुओं के सम्मान में संयुक्त समारोह हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रबंध समिति अध्यक्ष जयप्रकाश देवरालिया, सहसचिव विनोद शर्मा, सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, यशोमति की प्राचार्या गीताली सिन्हा और लक्ष्मी देवी के प्राचार्य गौतम बनर्जी ने संयुक्त रूप से किया। यशोमति के वरिष्ठ आचार्य सीताराम सिंह यादव ने समारोह की भूमिका पर प्रकाश डाला। दोनों विद्यालयों के अष्टम, नवम एवं दशम के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। विनोद शर्मा ने बच्चों को आशीर्वचन दिया और जयप्रकाश देवरालिया ने गुरुजनों के दीर्घायु होने की कामना की।
गुरु पूर्णिमा पर सभी आचार्य-आचार्या को उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्या गीताली सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन आचार्या ममतामयी अनंता के निर्देशन में छात्राओं ने किया। शांति मंत्र के साथ समापन हुआ।
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