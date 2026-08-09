Dhanbad News: आदिवासी महोत्सव पर आज सम्मानित होंगे छात्र
Dhanbad News: धनबाद में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में रविवार को मैट्रिक, इंटर और प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इन छात्रों में सूजन सार्थक सोरेन, किरण कुमारी, ज्योति मुर्मू, और अन्य शामिल हैं।
Dhanbad News: धनबाद। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर रविवार को न्यू टाउन हॉल में मैट्रिक, इंटर व विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इनमें सूजन सार्थक सोरेन, किरण कुमारी, ज्योति मुर्मू, कल्पना मरांडी, अनुप्रिया मुर्मू, सुषांत बास्की, रेशमा मरांडी, तुलसी कुमार हेम्ब्रम व सगुन टुडू शामिल हैं।
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