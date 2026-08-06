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Dhanbad News: प्रदीप सिंह बने झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर के चेयरमैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: रांची में झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में त्रिवार्षिक चुनाव हुए। प्रदीप कुमार सिंह दूसरी बार चेयरमैन चुने गए। नई कार्यकारिणी में द्वारिका प्रसाद तिवारी महासचिव और पुरुषोत्तम कुमार रंजन कार्यकारी अध्यक्ष बने। बैठक में सदस्यों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

Dhanbad News: प्रदीप सिंह बने झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर के चेयरमैन

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। रांची में बुधवार को झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सह त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से वर्ष-2026-2029 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। धनबाद के प्रदीप कुमार सिंह लगातार दूसरी बार एसोसिएशन के चेयरमैन चुने गए। राज्यस्तरीय संगठन में धनबाद के द्वारिका प्रसाद तिवारी महासचिव, पुरुषोत्तम कुमार रंजन कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। बैठक की शुरुआत पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और संगठन की गतिविधियों की जानकारी देकर की। इसके बाद मनोज कुमार और लखेंदर महतो के पर्यवेक्षण में नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले कार्यकाल में संगठन के बेहतर कार्यों को देखते हुए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को पुनः संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

उक्त लोगों के अलावा नई कार्यकारिणी में सुशील कुमार वर्मा अध्यक्ष, भारती सचिव तथा संजय कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। बैठक में झारखंड के 15 जिलों से जिला पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

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