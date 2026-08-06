Dhanbad News: प्रदीप सिंह बने झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर के चेयरमैन

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। रांची में बुधवार को झारखंड टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक सह त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से वर्ष-2026-2029 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। धनबाद के प्रदीप कुमार सिंह लगातार दूसरी बार एसोसिएशन के चेयरमैन चुने गए। राज्यस्तरीय संगठन में धनबाद के द्वारिका प्रसाद तिवारी महासचिव, पुरुषोत्तम कुमार रंजन कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। बैठक की शुरुआत पूर्व अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा ने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और संगठन की गतिविधियों की जानकारी देकर की। इसके बाद मनोज कुमार और लखेंदर महतो के पर्यवेक्षण में नई कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले कार्यकाल में संगठन के बेहतर कार्यों को देखते हुए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को पुनः संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई।