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Dhanbad News: रसोइया संघ ने डीएसई के आदेश का किया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की बैठक में रसोइयों ने मध्याह्न भोजन योजना में खाद्यान्न की चोरी के आरोपों का विरोध किया। संघ ने डीसी और डीएसई से विवादित आदेश वापस लेने और समस्याओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। धरना-प्रदर्शन के लिए 8 अगस्त को जिला मुख्यालय पर जुटने का निर्णय लिया गया।

Dhanbad News: रसोइया संघ ने डीएसई के आदेश का किया विरोध

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की बैठक रविवार को गोल्फ ग्राउंड में जिला अध्यक्ष एम प्रसाद की मौजूदगी में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आईं रसोइया संयोजिकाओं और संघ पदाधिकारियों ने विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में डीएसई के 21 जुलाई को जारी आदेश पर कड़ा विरोध जताया गया। संघ का आरोप है कि आदेश में रसोइया संयोजिकाओं पर खाद्यान्न की चोरी जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी छवि धूमिल हुई है। वक्ताओं ने कहा कि रसोइया केवल विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से ही भोजन तैयार करती हैं।

यदि मिड-डे मील संचालन में कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी का निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। संघ ने डीसी और डीएसई से विवादित आदेश को तत्काल वापस लेने तथा मिड-डे मील व्यवस्था की सभी वास्तविक समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही निर्णय लिया गया कि रसोइया और संयोजिकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर 8 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में कार्यकारी जिला अध्यक्ष पूनम देवी, जिला सचिव संदीप कौशल, शिव पूजन पांडेय, बबन पासवान आदि थे।

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