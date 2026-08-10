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Dhanbad News: शौंडिक समाज का सावन महोत्सव 16 अगस्त को होगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झारखंड प्रदेश शौंडिक समाज की समीक्षा बैठक रविवार को धनबाद में हुई। अध्यक्ष सरयुग प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक में 16 अगस्त को होने वाले सावन महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

Dhanbad News: शौंडिक समाज का सावन महोत्सव 16 अगस्त को होगा

Dhanbad News: धनबाद, वरीय संवाददाता। झारखंड प्रदेश शौंडिक (सूड़ी) समाज धनबाद जिला की अंतिम समीक्षा एवं निष्कर्ष बैठक रविवार को मनोरम वाटिका, नावाडीह में हुई। अध्यक्षता सरयुग प्रसाद ने की। बैठक में आगामी 16 अगस्त को प्रस्तावित सावन महोत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं एवं दायित्वों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में सावन महोत्सव की कार्यक्रम रूपरेखा, आयोजन स्थल की व्यवस्था, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों और अन्य आवश्यक तैयारियों पर बिंदुवार चर्चा की गई।

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सामाजिक गतिविधियों को गति देना

इसके अलावा संगठन को मजबूत करने, सामाजिक गतिविधियों को गति देने और समाज में एकता एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों ने सामाजिक हित में सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बैठक में संरक्षिका सुनीता देवी, अध्यक्ष सरयुग प्रसाद, महिला मंच की अध्यक्ष डॉ. रानी राजश्री, सचिव अनूप साव, महासचिव बिनोद कुमार, कोषाध्यक्ष राजेंद्र शौंडिक, महिला मंच की कोषाध्यक्ष भारती साहा, उपाध्यक्ष बीके मंडल, उपाध्यक्ष परवीन कुमार साव और संगठन सचिव रमेश मंडल मौजूद थे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन महोत्सव की तारीख क्या है?
सावन महोत्सव 16 अगस्त को प्रस्तावित है।
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