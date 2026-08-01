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Dhanbad News: होरलाडीह में पेयजल समस्या दूर होने पर विधायक रागिनी सिंह का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया के होरलाडीह में लंबे समय से पेयजल संकट को हल करने के बाद विधायक रागिनी सिंह का क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। जेएमसी ने 4 इंच का पाईप बिछाने के बाद करीब 100 घरों में पानी का कनेक्शन दिया था। विधायक ने कहा कि स्वच्छ पेयजल सबका मूल अधिकार है।

Dhanbad News: होरलाडीह में पेयजल समस्या दूर होने पर विधायक रागिनी सिंह का हुआ स्वागत

Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। झरिया के होरलाडीह में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान के बाद क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को विधायक रागिनी सिंह का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत कर आभार जताया। यहां पर विधायक के प्रयास से दो माह पूर्व जेएमसी ने 4 इंच का पाईप बिछाया था। जिससे करीब 100 घरों में पानी का कनेक्शन गया है। शुक्रवार को पानी सप्लाई शुरू होने पर लोगों ने विधायक का स्वागत किया। विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि स्वच्छ पेयजल सबका मूल अधिकार है। जनता के चेहरे पर संतोष देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। जनसेवा ही उनका धर्म और विकास ही पहचान है।

क्षेत्रवासियों ने कहा कि वर्षों पुरानी लंबित समस्या दूर होने से अब उन्हें स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। इस अवसर पर राज किशोर जेना,बप्पी बाउरी, रघु राम, रोहित चौहान, दीपक सोनार, दिलीप पासवान, राकेश पासवान, उमेश नोनिया, शिव चौहान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित थे।

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