Dhanbad News: धनबाद में एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती और गोताखोरों को मिले स्थायी नियोजन: रागिनी सिंह
Dhanbad News: झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने सरकार से धनबाद में एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती और स्थानीय गोताखोरों को स्थायी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धनबाद की भौगोलिक स्थिति के कारण हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है। सरकार ने कहा कि फिलहाल एनडीआरएफ की स्थायी टीम रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
Dhanbad News: झरिया, वरीय संवाददाता। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद और झरिया क्षेत्र में होने वाले हादसों से निपटने के लिए सरकार से धनबाद जिला मुख्यालय में एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती करने और आपात स्थिति में काम आने वाले स्थानीय गोतखोरों को स्थायी नौकरी देने की मांग की है।
आपात स्थिति में सहायता
विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि धनबाद और झरिया की भौगोलिक स्थिति सामान्य जिलों से बिल्कुल अलग है। यहां बड़े पैमाने पर कोयला खनन होता है, भूमिगत खदानें हैं, बंद पड़ी माइंस में सैकड़ों फीट गहरा पानी जमा है और दामोदर नदी भी बहती है। ऐसी स्थिति में यहां हादसों का जोखिम हमेशा बना रहता है।
राहत टीम की आवश्यकता
दुर्घटना होने के बाद रांची या देवघर से राहत टीम बुलाने में बहुत समय बर्बाद होता है, जिससे जान-माल का नुकसान बढ़ जाता है। इस पर आपदा प्रबंधन विभाग ने जवाब दिया कि धनबाद में फिलहाल एनडीआरएफ की स्थायी टीम रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सरकार धनबाद समेत विभिन्न जिलों के 47 स्थानीय गोताखोरों को 'डीप डाइविंग' की ट्रेनिंग और बीमा कवर दे रही है। किसी भी हादसे में मदद करने पर इन्हें 10 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विधायक रागिनी सिंह ने सरकार के इस जवाब को क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिहाज से बेहद निराशाजनक बताया है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।