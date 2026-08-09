Dhanbad News: अवैध और बकायेदारों का पानी कनेक्शन काटने के लिए झमाडा ने मांगा मजिस्ट्रेट
Dhanbad News: झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) अवैध और बड़े बकायेदारों का पानी कनेक्शन काटने के लिए मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में कार्रवाई करेगा। अवैध कनेक्शन की शिकायतें झरिया, तेतुलमारी और कुसुंडा क्षेत्र से मिली हैं। एमडी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की है।
Dhanbad News: झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) अवैध और बड़े बकायेदारों का पानी कनेक्शन काटने के लिए मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में कार्रवाई करेगा। इसके लिए झमाडा एमडी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी रहेगी। अभी स्थिति यह है कि कनेक्शन काटने पहुंच रही झमाडा की टीम का कई जगहों पर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इससे कनेक्शन काटने में परेशानी आ रही है। झरिया, तेतुलमारी और कुसुंडा क्षेत्र में अवैध पानी कनेक्शन की शिकायतें अधिक हैं।
अवैध पानी कनेक्शन की शिकायतें
विभागीय अधिकारी का कहना है कि एक लाख रुपए से अधिक बकाया रखनेवालों का पानी कनेक्शन काटा जाएगा। झमाडा में कुल 18 हजार से अधिक पानी कनेक्शन हैं। इसमें पांच हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका बकाया एक लाख रुपए से अधिक है। इससे अधिक राशि वाले उपभोक्ताओं का पानी कनेक्शन पहले काटा जाएगा। बाद में कम बकाया वालों का भी कनेक्शन काटा जाएगा। झरिया डिवीजन के सहायक अभियंता कृपाशंकर कहा कि अभी पानी कनेक्शन काटने जा रही झमाडा की टीम का लोग विरोध कर रहे हैं। कनेक्शन काटने नहीं दे रहे हैं। इसे देखते हुए एमडी ने कनेक्शन काटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस फोर्स की मांग की है।
कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स
अवैध और बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स की निगरानी में कार्रवाई की जाएगी।
-प्रेम कुमार तिवारी, एमडी, झमाडा
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।