Dhanbad News: पुलिस को मिलीं 40 नई बोलेरो, डीसी व एसएसपी ने दिखाई हरी झंडी
Dhanbad News: झारखंड सरकार ने धनबाद पुलिस को 40 नई बोलेरो गाड़ियां दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद ये गाड़ियां पुलिस लाइन से रवाना की गईं। ये गाड़ियां गश्ती के लिए विभिन्न थानों में उपलब्ध कराई जाएंगी। एसएसपी ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की बात कही।
Dhanbad News: झारखंड सरकार ने धनबाद पुलिस को एक बार फिर 40 नई बोलेरो गाड़ियां दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से उपलब्ध कराई गई नई पेट्रोलिंग गाड़ियों को पुलिस लाइन से डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। पुलिस लाइन में दोनों अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर गाड़ियों को रवाना किया। बोलेरो वाहन जिले के विभिन्न थाना एवं ओपी में गश्ती के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। डीसी ने इस मौके पर कहा कि नई गाड़ियों के शामिल होने से पुलिसिंग और अधिक प्रभावी होगी। गश्ती व्यवस्था मजबूत होने से अपराध नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। एसएसपी ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर पुलिस व्यवस्था को आधुनिक एवं सक्षम बनाने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस को 40 नई गाड़ियां मिली हैं। सभी वाहनों को शनिवार को जिले के अलग-अलग थाना एवं ओपी के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले भी 40 बोलेरो और 145 बाइक उपलब्ध कराई गई थीं। 50 नई बाइक भी शीघ्र मिलने वाली हैं। इस दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब सहित जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी व अन्य उपस्थित थे.
महिला बैरक का निरीक्षण
एसएसपी ने पुलिस लाइन में निर्माणाधीन महिला बैरक का लिया जायजा। एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस केंद्र में निर्माणाधीन महिला बैरक का निरीक्षण किया। यहां 100 बेड का आधुनिक बैरक बनाया जा रहा है। एसएसपी ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कप्तान ने अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्य की निगरानी करने और निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंRavikant Jha
शॉर्ट बायो : रविकांत झा पिछले 24 वर्षों से पत्रकारिता फील्ड में हूं। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद में चीफ रिपोर्टर की भूमिका में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं।
परिचय एवं अनुभव
रविकांत झा झारखंड के मीडिया जगत के एक जानेमाने नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 24 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के लिए क्राइम और रेलवे बिट पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अखबार के साथ-साथ डिजिटल मीडिया के लिए भी रविकांत रोचक व पठनीय कंटेंट देते रहते हैं। इनकी झारखंड की पत्रकारिता में गहरी पैठ है।
करियर का सफर
रविकांत झा ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण धनबाद से की थी। रविकांत वर्ष 2010 तक दैनिक जागरण धनबाद के साथ रहे। जागरण में वे शिक्षा, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट के साथ रेलवे और धर्म-अध्यात्म व समाज जैसों विषयों को कवर करते थे। यह वह दौर था जब कागजों और पैक्स से पत्रकारिता कंप्यूटर और ई-मेल पर शिफ्ट हो रहा था। वर्ष 2010 में उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ धनबाद का दामन थामा। वर्ष 2010 में मीडिया जगत में न्यू मीडिया का अंकुरण हो चुका था। हिन्दुस्तान में रहते उन्होंने क्राइम और रेलवे जैसी बिट पर अपनी गहरी पहचान बनाई। न्यू मीडिया के साथ तालमेल बैठाते हुए वे प्रिंट के साथ-साथ ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के लिए भी बेहतर सामग्री दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.COM (एकाउंट्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कंप्यूटर में भी डिग्री कोर्स किया है। पत्रकारिता में रहते कई कानूनी कार्यशाला में शामिल हो चुके हैं। पत्रकारिता की अचार संहिता की बारीकी समझ है। हिन्दुस्तान की ओर से आयोजित मोबाइल जर्नलिज्म (MoJo) की कार्यशाला में भी हिस्सा ले चुके हैं। धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अपराध और अपराधियों के क्रोनोलॉजी से वे वाकिफ हैं।
विशेषज्ञता
क्राइम (सामान्य अपराध के साथ-साथ सीबीआई, ईडी, सीआईडी, रेल क्राइम व नक्सल गतिविधि)
रेलवे (रेलवे में ईस्टर्न जोन की हर छोटी-बड़ी गतिविधि)
पैनल डिस्कशन का पेशेवर तरीके से संचालन
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