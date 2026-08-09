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Dhanbad News: शिक्षा विभाग के पत्र के खिलाफ रसोइया ने दिया धरना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने धनबाद में धरना दिया। शिक्षा विभाग द्वारा रसोइया पर मध्याह्न भोजन सामग्री चोरी का आरोप लगाया गया, जिसे संघ ने बेबुनियाद बताया। संघ ने मांगों पर अविलंब विचार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और 15 सूत्री मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा।

Dhanbad News: शिक्षा विभाग के पत्र के खिलाफ रसोइया ने दिया धरना

Dhanbad News: धनबाद, मुख्य संवाददाता। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। स्थानीय शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में रसोइया व संयोजिका पर मध्याह्न भोजन सामग्री चोरी का आरोप लगाया गया है। संघ प्रतिनिधियों ने इसे गलत व बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इससे रसोइया में आक्रोश है। रसोइया ने पत्र को वापस लेने की मांग की है। संघ ने 15 सूत्री मांग पत्र डीसी धनबाद व डीएसई धनबाद कार्यालय को सौंपा। संघ ने कहा कि मांगों पर अविलंब विचार नहीं किया गया तो जिले के मध्याह्न भोजन कर्मी आंदोलन करेंगे। डीएसई कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

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धरना में एम प्रसाद, पूनम देवी, संदीप कौशल, लक्ष्मी देवी, जरीना खातून, सुमित्रा देवी, गीता देवी, बसंती देवी, मानू देवी, चंचला देवी, रीता देवी, पिंकी देवी, बहामुनी देवी, सरिता देवी, रानी देवी, रिखी देवी, दुलाली देवी, कुंडला देवी, सीताराम कुंभकार, एपवा जिलाध्यक्ष सरोज देवी, विक्रम प्रसाद यादव आदि थे।

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