Dhanbad News: झरिया के सीएचओ को सात माह से नहीं मिल रहा इंसेंटिव
Dhanbad News: झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों को पिछले सात माह से इंसेंटिव का भुगतान नहीं मिला है। अन्य प्रखंडों में काम कर रहे सीएचओ को हर माह इंसेंटिव मिल रहा है। झरिया के सीएचओ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बाद भी इंसेंटिव से वंचित होने का आरोप लगाया है।
Dhanbad News: झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों (सीएचओ) को पिछले सात माह से इंसेंटिव नहीं मिल रहा है जबकि जिले के अन्य सभी प्रखंडों में कार्यरत सीएचओ को हर माह नियमित रूप से इंसेंटिव का भुगतान किया जा रहा है। इससे झरिया के सीएचओ में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बता दें कि झरिया सीएचसी अंतर्गत आनेवाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुल 13 सीएचओ कार्यरत हैं। इन्हें दिसंबर 2025 के बाद से अब तक इंसेंटिव का भुगतान नहीं किया गया है। सीएचओ को प्रतिमाह 25 हजार रुपये मानदेय के अतिरिक्त प्रदर्शन आधारित 15 हजार रुपये तक इंसेंटिव दिया जाता है। सात माह से इंसेंटिव भुगतान नहीं होने के कारण प्रत्येक सीएचओ को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。
सीएचओ की नाराजगी
सीएचओ का कहना है कि उन्होंने नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी पूरे किए हैं। इसके बावजूद उन्हें इंसेंटिव से वंचित रखा गया है। उनका आरोप है कि सीएचसी स्तर पर इंसेंटिव जारी करने से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं। यही कारण है कि उनकी राशि लंबित पड़ी हुई है。
जानकारी की कमी
सीएचओ ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर से जानकारी मांगते हैं तो उन्हें स्पष्ट कारण तक नहीं बताया जाता। कई बार मौखिक रूप से पूछने के बावजूद केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन भुगतान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मामला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है।
सिविल सर्जन का बयान
झरिया के सीचओ को दिसंबर से इंसेंटिव भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसका पता लगाता हूं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जांच होगी। मैने वहां के प्रभारी को जल्द भुगतान का निर्देश दिया है। दो चार दिनों में पैसा सभी सीएचओ के खाते में चला जाएगा।
-डॉ आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन, धनबाद
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