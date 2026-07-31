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Dhanbad News: झरिया के सीएचओ को सात माह से नहीं मिल रहा इंसेंटिव

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों को पिछले सात माह से इंसेंटिव का भुगतान नहीं मिला है। अन्य प्रखंडों में काम कर रहे सीएचओ को हर माह इंसेंटिव मिल रहा है। झरिया के सीएचओ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के बाद भी इंसेंटिव से वंचित होने का आरोप लगाया है।

Dhanbad News: झरिया के सीएचओ को सात माह से नहीं मिल रहा इंसेंटिव

Dhanbad News: झरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों (सीएचओ) को पिछले सात माह से इंसेंटिव नहीं मिल रहा है जबकि जिले के अन्य सभी प्रखंडों में कार्यरत सीएचओ को हर माह नियमित रूप से इंसेंटिव का भुगतान किया जा रहा है। इससे झरिया के सीएचओ में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बता दें कि झरिया सीएचसी अंतर्गत आनेवाले आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुल 13 सीएचओ कार्यरत हैं। इन्हें दिसंबर 2025 के बाद से अब तक इंसेंटिव का भुगतान नहीं किया गया है। सीएचओ को प्रतिमाह 25 हजार रुपये मानदेय के अतिरिक्त प्रदर्शन आधारित 15 हजार रुपये तक इंसेंटिव दिया जाता है। सात माह से इंसेंटिव भुगतान नहीं होने के कारण प्रत्येक सीएचओ को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

सीएचओ की नाराजगी

सीएचओ का कहना है कि उन्होंने नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी पूरे किए हैं। इसके बावजूद उन्हें इंसेंटिव से वंचित रखा गया है। उनका आरोप है कि सीएचसी स्तर पर इंसेंटिव जारी करने से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं। यही कारण है कि उनकी राशि लंबित पड़ी हुई है。

जानकारी की कमी

सीएचओ ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर से जानकारी मांगते हैं तो उन्हें स्पष्ट कारण तक नहीं बताया जाता। कई बार मौखिक रूप से पूछने के बावजूद केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन भुगतान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मामला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है।

सिविल सर्जन का बयान

झरिया के सीचओ को दिसंबर से इंसेंटिव भुगतान क्यों नहीं हुआ, इसका पता लगाता हूं। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जांच होगी। मैने वहां के प्रभारी को जल्द भुगतान का निर्देश दिया है। दो चार दिनों में पैसा सभी सीएचओ के खाते में चला जाएगा।

-डॉ आलोक विश्वकर्मा, सिविल सर्जन, धनबाद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झरिया के सीएचओ को इंसेंटिव भुगतान क्यों नहीं मिला?
झरिया के सीएचओ को पिछले सात माह से इंसेंटिव का भुगतान नहीं मिला है जबकि अन्य प्रखंडों में काम कर रहे सीएचओ को हर माह नियमित रूप से इंसेंटिव का भुगतान किया जा रहा है।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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