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Dhanbad News: आमटाल प्लस टू हाईस्कूल में हुआ पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने आमटाल प्लस टू हाईस्कूल में 'पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। संस्थापक बेंगु ठाकुर ने पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ लगाने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुखिया, विद्यालय के शिक्षक और छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

Dhanbad News: आमटाल प्लस टू हाईस्कूल में हुआ पौधरोपण

Dhanbad News: झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से बुधवार को आमटाल प्लस टू हाईस्कूल में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम हुआ। इस दौरान विद्यालय परिसर में पौधारोपन हुआ। संस्थापक बेंगु ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की जरूरत है। मुखिया संजय गोराइं, भवानी बनर्जी, मुकुल चंद्र रोहिदास, परितोष घोषाल, सुजीत रंजन मुखर्जी, अशोक पाल, डॉ. राजेश सिंह, दीपांकर गोराइं व विद्यालय के शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद थे।

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