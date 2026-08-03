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Dhanbad News: पेयजल संकट के खिलाफ छह को भूख हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: झरिया में पानी-बिजली उपभोक्ता मंच ने पेयजल संकट के खिलाफ 6 अगस्त को भूख हड़ताल करने का फैसला लिया है। संयोजक किशोर कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। प्रशासन पर झूठे आश्वासनों का आरोप लगाया गया है, और पेयजल की मांगें प्रमुख हैं।

Dhanbad News: पेयजल संकट के खिलाफ छह को भूख हड़ताल

Dhanbad News: झरिया में वर्षों से जारी पेयजल संकट के खिलाफ पानी-बिजली उपभोक्ता मंच छह अगस्त को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक झमाडा कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल करेगा। संयोजक किशोर कुमार ने चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू होगा। मंच का आरोप है कि प्रशासन झूठे आश्वासन दे रहा है। 25 जुलाई 2026 को एसडीओ कृपा शंकर ने दो दिनों में जलापूर्ति सुधारने का भरोसा दिया था, लेकिन हालात और भयावह हो गए हैं। ऊंचे इलाकों के हजारों परिवार 15 दिनों से पानी को तरस रहे हैं। मंच की प्रमुख मांगों में प्रतिदिन शुद्ध जलापूर्ति, पर्याप्त प्रेशर, जलकर में 60 प्रतिशत छूट, टैंकर व्यवस्था और बिल में किश्त की सुविधा शामिल है।

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