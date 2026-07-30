Dhanbad News: ओबी डंप प्रकरण में मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होने से नाराज हुई विशेष समिति

Dhanbad News: धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में रैयती व सरकारी जमीन पर ओबीडंप प्रकरण पर मुकम्मल रिपोर्ट प्रशासन की ओर से नहीं दिए जाने पर विधान सभा की विशेष समिति नाराज हुई। इसी सप्ताह रांची में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की विशेश्ज्ञ समिति की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने प्रभावित रैयतों को उनका उचित मुआवजा शीघ्र भुगतान कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिन रैयतों की भूमि पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंपिंग की गई है, उन्हें नियमानुसार अविलंब मुआवजा दिया जाए। समिति के एक सदस्य ने बताया कि उक्त बैठक में एसआईआर में व्यस्तता के कारण धनबाद उपायुक्त शामिल नहीं हुए थे। अपर समाहर्ता (एसी) बैठक में पहुंचे थे। अपह समाहर्ता के पास मामले में मुकम्मल रिपोर्ट नहीं थी। इस कारण समिति की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई एवं पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया। उपायुक्त की अनुपस्थिति पर भी समिति नाराज हुई। समिति ने मामले में विधान सभा अघ्यक्ष से शिकायत की है। कहा गया कि समिति के निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस तक पर विचार किया जा सकता है।