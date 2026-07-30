Dhanbad News: ओबी डंप प्रकरण में मुकम्मल रिपोर्ट नहीं होने से नाराज हुई विशेष समिति
Dhanbad News: धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में ओबीडंप प्रकरण पर मुकम्मल रिपोर्ट न देने पर विधानसभा की विशेष समिति नाराज हुई। विधायक चंद्रदेव महतो ने प्रभावित रैयतों को उचित मुआवजा शीघ्र देने की मांग की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ओबी डंपिंग से जुड़े मामलों पर विस्तृत प्रतिवेदन निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया गया।
Dhanbad News: धनबाद के बीसीसीएल क्षेत्र में रैयती व सरकारी जमीन पर ओबीडंप प्रकरण पर मुकम्मल रिपोर्ट प्रशासन की ओर से नहीं दिए जाने पर विधान सभा की विशेष समिति नाराज हुई। इसी सप्ताह रांची में झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की विशेश्ज्ञ समिति की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने प्रभावित रैयतों को उनका उचित मुआवजा शीघ्र भुगतान कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिन रैयतों की भूमि पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंपिंग की गई है, उन्हें नियमानुसार अविलंब मुआवजा दिया जाए। समिति के एक सदस्य ने बताया कि उक्त बैठक में एसआईआर में व्यस्तता के कारण धनबाद उपायुक्त शामिल नहीं हुए थे। अपर समाहर्ता (एसी) बैठक में पहुंचे थे। अपह समाहर्ता के पास मामले में मुकम्मल रिपोर्ट नहीं थी। इस कारण समिति की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई एवं पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया। उपायुक्त की अनुपस्थिति पर भी समिति नाराज हुई। समिति ने मामले में विधान सभा अघ्यक्ष से शिकायत की है। कहा गया कि समिति के निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस तक पर विचार किया जा सकता है।
बैठक की कार्रवाई की समीक्षा
बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई। इसमें राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सहित जिला प्रशासन, पुलिस, खनन, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीसीसीएल, ईसीएल, डीवीसी, एमपीएल, सेल, टाटा स्टील तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
विस्तृत चर्चा और निर्देश
बैठक के दौरान समिति ने अधिकारियों को ओबी डंपिंग से जुड़े सभी मामलों पर विस्तृत एवं अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सरकारी एवं रैयती भूमि पर डंपिंग, पर्यावरणीय प्रभाव तथा प्रभावित रैयतों के हितों की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। समिति ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक का नेतृत्व
विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और समिति के सदस्यों की ओर से पूछे गए प्रश्नों के जवाब दिए। बैठक की अघ्यक्षता टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। विधायक राज सिन्हा, अरूप चटर्जी, चंद्रदेव महतो, उमाकांत रजक आदि उपस्थित थे।
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