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Dhanbad News: ईडी से बचना है तो सांसद से मिलकर एनडीए में शामिल हो जाएं : जयराम

By Gangesh Gunjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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Dhanbad News: धनबाद में जयराम महतो ने ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिनके घरों पर छापेमारी हुई, वे सांसद ढुलू महतो से मिलकर एनडीए में शामिल हो जाएं। महतो ने अवैध धन के बारे में भी बात की और कहा कि वह गरीबों की मदद करेंगे।

Dhanbad News: ईडी से बचना है तो सांसद से मिलकर एनडीए में शामिल हो जाएं : जयराम

Dhanbad News: जेएलकेएम अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने धनबाद में ईडी की छापेमारी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिनके घरों में ईडी की छापेमारी हुई है, उन्हें अगर इससे बचना है तो सांसद ढुलू महतो से मिलकर एनडीए में शामिल हो जाएं। सांसद की पहुंच दिल्ली तक है। उनके साथ दिल्ली चले जाएं तो उन्हें राहत मिल जाएगी। एनडीए वाशिंग मशीन है, जिससे वह धुलकर निकलेंगे। शुक्रवार को धनबाद कोर्ट पहुंचे जयराम ने कहा कि जिनकी केंद्र में सरकार है, वह अपने नेताओं को तो बचाएंगे ही। चाहे वह धनबाद के सांसद हों, गरिडीह के सांसद हों या फिर हजारीबाग और गोड्डा के सांसद हों, सभी को बचाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने आरोप लगाया कि एनडीए का चरित्र रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्वास एनडीए की वाशिंग मशीन में घुसकर साफ होकर निकलें।

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अवैध पैसा मुझे दें, गरीबों तक पहुंचा दूंगा

जयराम ने कहा कि जिनके पास कोयले का अवैध पैसा है, वह अगर उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो मुझ दे दें। मेरे जनता दरबार में हर दिन मैं कई लोगों की मदद चेक के माध्यम से करता हूं। अगर वह पैसे मुझे भिजवा दें तो उनका अवैध धन गरीबों तक पहुंच जाएगा। जयराम ने कहा कि धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार कितने जिलों के वार्षिक बजट से अधिक है।

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बालू-कोयला बेचने के बाद जेपीएससी के पेपर को बेच दिया

जयराम ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड में बालू बेच दिया, कोयला बेच दिया। लेकिन उन्हें पेपर नहीं बेचना चाहिए था। देश के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। रांची में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस प्रदर्शन से नेताओं को दूर रहने का आग्रह किया था। इसलिए मेरी पार्टी पेपर लीक के खिलाफ चार अगस्त को सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जयराम महतो ने ईडी की छापेमारी पर क्या कहा?
जयराम महतो ने कहा कि जिनके घरों में ईडी की छापेमारी हुई है, उन्हें सांसद ढुलू महतो से मिलकर एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए।
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Gangesh Gunjan

लेखक के बारे में

Gangesh Gunjan

शॉर्ट बायो पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
गंगेश गुंजन मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। जिनके पास पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में बतौर प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। इन्होंने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, फैशन-युवा और झारखंड की स्थानीय राजनीति की खबरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
गंगेश गुंजन ने अपने कैरियर की शुरुआत 2002 से दैनिक जागरण अखबार से की। प्रिंट मीडिया और रिपोर्टिंग की बारीकियों को वहां से सीखा। 2009 में हिन्दुस्तान अखबार से जुड़कर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट के पद पर काम करते हुए सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिला प्रशासन, स्पोर्ट्स और झारखंड के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बैचलर इन आर्टस (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट रहने की वजह से पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी बीटों पर बेहतर काम करने में सहायता मिली। ऑफ बीट, स्पोर्ट्स, फिल्म-म्यूजिक के क्षेत्र में कमांड होने का लाभ अखबार को मिल रहा है। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरें राज्य स्तर पर प्रकाशित हुई है।


पत्रकारिता का विजन
गंगेश का मानना है कि पत्रकारिता का मूल, फील्ड रिपोर्टिंग से है। लोगों के आम जीवन में हो रही परेशानियों की खबरें आज भी सबसे अधिक पढ़ी जाती है। इन्होंने झारखंड के कई सेलिब्रेटी एमएस धोनी, बॉलीवुड एक्टर जीशान कादरी का इंटरव्यू किया है। युवा और महिलाओं पर आधारित खबरें को प्रमुखता देना उनके विजन में शामिल है।


विशेषज्ञता
- ग्राउंड रिपोर्टिंग
- ऑफबीट खबरें
- स्पोर्ट्स और फिल्में
- झारखंड की आदिवासी मूलवासी की खबरें
- सेलिब्रेटिज का इंटरव्यू

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