Dhanbad News: सीटी स्कैन रिपोर्ट में नहीं था फ्रैक्चर, इंज्यूरी रिपोर्ट में टूट गई नाक की हड्डी
Dhanbad News: धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंज्यूरी रिपोर्ट को लेकर विवाद की जांच जारी है। सीटी स्कैन सेवा संचालित करने वाली एजेंसी हेल्थ मैप ने रिपोर्ट और फिल्म की ओरिजिनल कॉपी जांच समिति को सौंप दी है। प्राथमिक जांच में नाक की हड्डी टूटने का कोई उल्लेख नहीं मिला है। अब जांच कमेटी रिपोर्ट में हेरफेर का आरोप देख रही है।
Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में इंज्यूरी रिपोर्ट तैयार करने को लेकर उठे विवाद की जांच अब सीटी स्कैन की मूल रिपोर्ट और फिल्म के आधार पर आगे बढ़ रही है। मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर अस्पताल में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन सेवा संचालित करनेवाली एजेंसी हेल्थ मैप ने संबंधित मरीज की सीटी स्कैन फिल्म की ओरिजिनल कॉपी और मूल रिपोर्ट जांच कमेटी को सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एजेंसी की मूल रिपोर्ट में मरीज की नाक की हड्डी टूटने का कोई उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में नाक की हड्डी सामान्य बताई गई है। बता दें कि यह मामला झरिया थाना कांड संख्या 76/2022 से जुड़ा है। जियलगोरा निवासी फिरोज अंसारी की इंज्यूरी रिपोर्ट को लेकर विवाद हुआ था। झरिया निवासी मो. शाहजहां ने अस्पताल प्रबंधन को शिकायत देकर मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग की थी। इस मुद्दे को लेकर आठ जुलाई को अस्पताल में हंगामा भी हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीटी स्कैन की मूल रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन बाद में उसमें कथित रूप से छेड़छाड़ कर गंभीर चोट दर्शाने का प्रयास किया गया।
मामले की गंभीरता
मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तीन डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी के मांगने पर हेल्थ मैप ने मरीज की मूल सीटी स्कैन फिल्म और रिपोर्ट उपलब्ध कराई। जांच में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रिपोर्ट में किसी गंभीर चोट या नाक की हड्डी में फ्रैक्चर का उल्लेख नहीं मिला है।
जांच की प्रक्रिया
अब जांच कमेटी मूल सीटी स्कैन रिपोर्ट और बाद में तैयार की गई कथित रिपोर्ट के बीच अंतर की पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक स्तर पर आशंका जताई जा रही है कि कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर रिपोर्ट में हेरफेर कर सामान्य चोट को गंभीर दिखाने का प्रयास किया गया ताकि संबंधित पक्ष को कानूनी मामले में लाभ मिल सके। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने अभी किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच कमेटी की अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पूरे मामले में आगे की कार्रवाई और जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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