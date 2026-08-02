Dhanbad News: सीटी स्कैन रिपोर्ट में नहीं था फ्रैक्चर, इंज्यूरी रिपोर्ट में टूट गई नाक की हड्डी

Dhanbad News: धनबाद, प्रमुख संवाददाता। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में इंज्यूरी रिपोर्ट तैयार करने को लेकर उठे विवाद की जांच अब सीटी स्कैन की मूल रिपोर्ट और फिल्म के आधार पर आगे बढ़ रही है। मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर अस्पताल में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन सेवा संचालित करनेवाली एजेंसी हेल्थ मैप ने संबंधित मरीज की सीटी स्कैन फिल्म की ओरिजिनल कॉपी और मूल रिपोर्ट जांच कमेटी को सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एजेंसी की मूल रिपोर्ट में मरीज की नाक की हड्डी टूटने का कोई उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में नाक की हड्डी सामान्य बताई गई है। बता दें कि यह मामला झरिया थाना कांड संख्या 76/2022 से जुड़ा है। जियलगोरा निवासी फिरोज अंसारी की इंज्यूरी रिपोर्ट को लेकर विवाद हुआ था। झरिया निवासी मो. शाहजहां ने अस्पताल प्रबंधन को शिकायत देकर मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग की थी। इस मुद्दे को लेकर आठ जुलाई को अस्पताल में हंगामा भी हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीटी स्कैन की मूल रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन बाद में उसमें कथित रूप से छेड़छाड़ कर गंभीर चोट दर्शाने का प्रयास किया गया।